Стало известно, когда Украина получит 1 млрд евро от ЕС и на что пойдут деньги — Finance.ua

Стало известно, когда Украина получит 1 млрд евро от ЕС и на что пойдут деньги Сегодня 11:30 — Казна и Политика

Стало известно, когда Украина получит 1 млрд евро от ЕС и на что пойдут деньги

Украина на днях получила 1,7 млрд долларов от США, а до конца месяца ожидает получить еще 1 млрд евро от Европейского Союза.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время состоявшегося в Черниговской области заседания правительства.

«Эти средства будут помогать нам выстоять и начать быстрое восстановление нашего государства. Благодарим наших партнеров за эту солидарную поддержку Украины», — сказал премьер.

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Напомним, 13 июля исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что Совет Европейского Союза поддержал выделение 1 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины.

Ранее западные СМИ писали, что страны Евросоюза не могут договориться о пакете в 8,8 млрд евро для Украины, поэтому Брюссель предложил выделить миллиард в качестве скорой финансовой помощи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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