Стало известно, когда планируется создать полноценную цифровую систему социальных услуг — Finance.ua

Стало известно, когда планируется создать полноценную цифровую систему социальных услуг
Полноценную цифровую систему социальных услуг планируется создать до конца 2023 года.
Об этом рассказала первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак, сообщает Telegram-канал «Что с экономикой?».
По ее словам, социальная система в Украине сложна и не зафиксирована. Нет сервиса со всей информацией, чтобы человек мог узнать, на какое пособие имеет право. То, что людям сложно разобраться в социальной сфере, создает широкий рынок юридических услуг. Множество юристов помогают гражданам с украинским социальным законодательством. Поэтому важно упорядочить информацию, цифровизовать и упростить систему предоставления услуг.
«Мы уже разрабатываем единую информационную систему социальной сферы (ЕИССС). Пока звучит сложно. Думаю, мы придумаем более user friendly название», — говорит она.
Во время войны легко потерять бумажные документы, а вместе с тем и право на определенную помощь. ЕИССС должна решить эту проблему и полностью цифровизовать взаимодействие между гражданами и государством.
Система охватит 16 различных регистров: данные о людях с инвалидностью, информацию из Пенсионного фонда, информацию, обрабатываемую в управлениях социальной защиты населения и т.д.
Сейчас оцифрованы уже шесть разных выплат. На очереди — оформление субсидий, жилищно-коммунальных, выплаты ВПЛ.
«Мы планируем иметь полноценную цифровую систему до конца 2023 года. Она, возможно, не полностью заменит весь человеческий фактор. Но мы будем лучше взаимодействовать с гражданами и ориентироваться, какая помощь им нужна», — резюмирует замминистра.
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