Стало известно, когда планируется создать полноценную цифровую систему социальных услуг — Finance.ua
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Стало известно, когда планируется создать полноценную цифровую систему социальных услуг

Казна и Политика
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Полноценную цифровую систему социальных услуг планируется создать до конца 2023 года.
Об этом рассказала первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак, сообщает Telegram-канал «Что с экономикой?».
По ее словам, социальная система в Украине сложна и не зафиксирована. Нет сервиса со всей информацией, чтобы человек мог узнать, на какое пособие имеет право. То, что людям сложно разобраться в социальной сфере, создает широкий рынок юридических услуг. Множество юристов помогают гражданам с украинским социальным законодательством. Поэтому важно упорядочить информацию, цифровизовать и упростить систему предоставления услуг.
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«Мы уже разрабатываем единую информационную систему социальной сферы (ЕИССС). Пока звучит сложно. Думаю, мы придумаем более user friendly название», — говорит она.
Во время войны легко потерять бумажные документы, а вместе с тем и право на определенную помощь. ЕИССС должна решить эту проблему и полностью цифровизовать взаимодействие между гражданами и государством.
Система охватит 16 различных регистров: данные о людях с инвалидностью, информацию из Пенсионного фонда, информацию, обрабатываемую в управлениях социальной защиты населения и т.д.
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Сейчас оцифрованы уже шесть разных выплат. На очереди — оформление субсидий, жилищно-коммунальных, выплаты ВПЛ.
«Мы планируем иметь полноценную цифровую систему до конца 2023 года. Она, возможно, не полностью заменит весь человеческий фактор. Но мы будем лучше взаимодействовать с гражданами и ориентироваться, какая помощь им нужна», — резюмирует замминистра.
Стало известно, когда планируется создать полноценную цифровую систему социальных услуг
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По материалам:
Finance.ua
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