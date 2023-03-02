Стало известно, когда миссия МВФ начнет работу над новой программой для Украины — Finance.ua

Стало известно, когда миссия МВФ начнет работу над новой программой для Украины
Миссия Международного валютного фонда приступит к работе над новой программой кредитования для Украины вместе с представителями украинского правительства в Варшаве с 8 марта.
Как сообщил в эфире национального телемарафона министр финансов Сергей Марченко, ожидается, что работа миссии будет продолжаться до 15 марта.
«Там мы будем согласовывать и условия, и наполнение, и объемы, и так далее. Сейчас говорить конкретные детали пока рано, потому что там много вопросов в рамках внутренней дискуссии Фонда», — сказал министр.
Марченко объяснил, что в совете директоров МВФ есть «определенные противоречия», поскольку не все страны из 180 членов Фонда поддерживают Украину.
«Поэтому чтобы мы получили полный консенсус и поддержку, нужно немного поработать, в том числе и внутри этой организации», — отметил глава Минфина.
Он подчеркнул, что украинская сторона активно работает над этим.
«Думаю, найдем необходимые решения, чтобы, начиная уже с апреля, у нас была полноценная программа с Фондом», — добавил Марченко.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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