Стало известно, какую сумму регионам предоставило правительство на восстановление инфраструктуры — Finance.ua

Стало известно, какую сумму регионам предоставило правительство на восстановление инфраструктуры Сегодня 09:34 — Казна и Политика

В последние месяцы украинское правительство предоставило регионам около 5 млрд грн на восстановление инфраструктуры, поврежденной в результате военных действий.

Об этом сообщает в Facebook премьер-министр Денис Шмигаль.

«Выделили дополнительные 300 млн грн на восстановление Харькова и Харьковской области и 37 млн грн на восстановление Киева. Всего за последние месяцы правительство предоставило регионам около 5 млрд грн на восстановление поврежденной войной инфраструктуры», — отметил чиновник.

Читайте также Украина в 2023 году может рассчитывать на 18 миллиардов евро — фон дер Ляйен

Шмыгаль указал, что уже запущена программа «Восстановление» в рамках работы Фонда энергоэффективности, что позволит направлять его средства на восстановление поврежденных жилых зданий.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.