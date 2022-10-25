Стало известно, какую сумму регионам предоставило правительство на восстановление инфраструктуры — Finance.ua
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Стало известно, какую сумму регионам предоставило правительство на восстановление инфраструктуры

Казна и Политика
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В последние месяцы украинское правительство предоставило регионам около 5 млрд грн на восстановление инфраструктуры, поврежденной в результате военных действий.
Об этом сообщает в Facebook премьер-министр Денис Шмигаль.
«Выделили дополнительные 300 млн грн на восстановление Харькова и Харьковской области и 37 млн грн на восстановление Киева. Всего за последние месяцы правительство предоставило регионам около 5 млрд грн на восстановление поврежденной войной инфраструктуры», — отметил чиновник.
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Шмыгаль указал, что уже запущена программа «Восстановление» в рамках работы Фонда энергоэффективности, что позволит направлять его средства на восстановление поврежденных жилых зданий.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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