Стало известно, какой смартфон первым в мире получит виртуального помощника на основе ChatGPT — Finance.ua

Стало известно, какой смартфон первым в мире получит виртуального помощника на основе ChatGPT Сегодня 03:21 — Технологии&Авто

Стало известно, какой смартфон первым в мире получит виртуального помощника на основе ChatGPT

Смартфоны китайской торговой марки Infinix станут первыми в мире, получившими виртуального помощника на основе ChatGPT. Как стало известно из инсайдерских источников, новая линейка Infinix Note 30 получит ChatGPT, интегрированный в нативного виртуального помощника.

Чат-бот от OpenAI будет управлять Folax — Siri от Infinix, что позволит ему более естественно реагировать на запросы пользователей с помощью голоса или текста. По словам пользователя @UniverseIce, виртуальный помощник на базе ИИ дает Infinix преимущество, оставляя позади Google Assistant, Siri и Alexa. Компания будет первой в мире, интегрировавшей искусственный интеллект в собственный виртуальный помощник.

В настоящее время неизвестно, на что будет способен Folax под руководством ИИ и какие будут ограничения. Вероятно, виртуальный помощник сможет управлять умными устройствами в доме, делать покупки и открывать программы.

Использование Folax будет абсолютно бесплатным, однако приложение предназначено исключительно для мобильных телефонов Infinix.

Цена Note 30 будет составлять $300, возможны и более дорогие варианты в зависимости от объема встроенной памяти.

Смартфоны представлены в белом и черном цветах, время начала продаж будет объявлено позже.

noworries По материалам:

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