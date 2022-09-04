Стало известно, каким будет новый iPhone SE — Finance.ua

Стало известно, каким будет новый iPhone SE Сегодня 02:07 — Фондовый рынок

Apple в этом году представила новое поколение iPhone SE, своего доступного телефона. Хотя iPhone SE 2022 сохранил тот же дизайн, что и предыдущее поколение, основанное на iPhone 8, похоже, что со следующей моделью все будет совсем иначе. По словам YouTuber Джона Проссера, следующий iPhone SE будет иметь тот же форм-фактор, что и iPhone XR.

Проссер сообщил в подкасте Geared Up с Андру Эдвардсом и Джоном Рэттингером, что iPhone SE следующего поколения, также называемого iPhone SE 4, будет «просто iPhone XR». Это означает, что Apple откажется от старого форм-фактора iPhone 8 с огромными рамками и кнопкой Домой в пользу более современного дизайна с уменьшенными рамками, выемкой и Face ID.

В то время как текущий iPhone SE имеет 4,7-дюймовый ЖК-дисплей, iPhone XR (который больше не продается Apple) имеет более 6,1-дюймовый ЖК-дисплей. iPhone XR также имеет некоторые другие преимущества перед iPhone SE 2022, например значительно больший аккумулятор.

Другие подробности о новом iPhone SE в настоящее время остаются непонятными. В прошлом Apple добавила свой последний чип к iPhone SE начального уровня — текущая модель использует тот же чип A15 Bionic, что и iPhone 13. Однако, слухи указывают на то, что некоторые модели iPhone 14 сохраняют чип A15, то же самое может для следующего iPhone SE.

Что касается камер, то iPhone SE и iPhone XR 2022 имеют очень похожие датчики с одной 12-мегапиксельной задней камерой с диафрагмой f/1.8 и 7-мегапиксельной фронтальной камерой с диафрагмой f/2.2. Конечно, Apple может усовершенствовать датчики камеры для следующего iPhone SE или, по крайней мере, добавить новые функции программного обеспечения, такие как ночной режим (который остается недоступным на iPhone начального уровня).

iPhone SE становится больше

С другой стороны, любители меньших телефонов могут быть недовольны увеличением iPhone SE. Когда в 2016 году был анонсирован первый iPhone SE, Apple утверждала, что он создан для людей, любящих маленькие телефоны. В конце концов, iPhone SE 2016 был основан на iPhone 5s. Даже сейчас текущий iPhone SE гораздо меньше других моделей iPhone, за исключением iPhone mini.

Вместе с тем спрос на iPhone SE 2022 был довольно низким, что свидетельствует о том, что люди больше не заинтересованы в покупке iPhone с дизайном почти десятилетней давности. Меньший экран также приводит к меньшему аккумулятору, на что владельцы iPhone SE постоянно жалуются.

Замена текущего iPhone SE на новый телефон на базе iPhone XR, который стоит около 400 долларов, может превратить устройство в хит. Мы также не знаем, когда Apple планирует представить новый iPhone SE. В прошлый раз между выпуском iPhone SE второго и третьего поколений прошло два года. К тому времени, если вы думаете купить текущий iPhone SE, на Amazon есть несколько выгодных предложений.

Portaltele По материалам:

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