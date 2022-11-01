Стало известно, будут ли в Киеве плановые отключения водоснабжения — Finance.ua

Стало известно, будут ли в Киеве плановые отключения водоснабжения Сегодня 19:44 — Казна и Политика

Плановых отключений водоснабжения в Киеве не будет, прежние отключения применялись из-за проблем с электросетями.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в эфире информационного телемарафона.

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«Плановые отключения водоснабжения — об этом никогда не шла речь, и, я надеюсь, не будет идти. Отключение было связано исключительно с проблемами электросетей: работающие в водоканале насосы были недееспособны, когда не было электроэнергии. Такие вещи не планируются в Киеве, особенно в зимнее время», — сказал мэр.

Кличко призвал всех экономить электричество и выключать ненужные электроприборы, потому что от этого зависит система энергоснабжения не только в Киеве, но вообще по Украине.

31 октября российские войска совершили очередной массированный ракетный обстрел территории Украины, выпустив 50 ракет.

В разных направлениях подразделения противовоздушной обороны Украины уничтожили 45 вражеских крылатых ракет.

Несколько ракет попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких регионах Украины.

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В частности, из-за обстрелов была повреждена энергетическая инфраструктура в Киевской области, в результате чего 80% потребителей столицы остались без водоснабжения, без света — 350 тысяч жилищ киевлян.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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