Стала известна стоимость VR гарнитуры Apple — Finance.ua

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Стала известна стоимость VR гарнитуры Apple

Технологии&Авто
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Стала известна стоимость VR гарнитуры Apple
Стала известна стоимость VR гарнитуры Apple
Первая VR-гарнитура от американского технологического гиганта Apple под названием Reality Pro будет стоить около $4000.
Об этом сообщили журналисты Wccftech со ссылкой на аналитиков, изучивших поставщиков IT-гиганта и компоненты, из которых состоит гаджет.
У Apple есть несколько поставщиков для своего первого шлема дополненной реальности, при этом каждый из них играет важную роль в запуске, обеспечивая гарнитуру отдельными необходимыми компонентами.
«Ожидается, что из-за использования дорогостоящих компонентов цена на устройство будет в диапазоне от $3000 до $4000», — говорится в публикации Wccftech.
В последнем прогнозе аналитика TF International Securities Минг-Чи Куо отмечено, что в VR-шлеме будет два чипсета от TSMC. Однако инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман считает, что основным процессором будет M2 от Apple, который будет выполнять более сложные задачи, такие как воспроизведение контента смешанной реальности.
«Даже если цена составит $4000, прибыль Apple составит всего от $900 млн до $1,2 млрд. Дальнейший рост популярности отрасли и прибылей, вероятно, зависит от того факта, что Apple инвестирует в эту категорию в долгосрочной перспективе», — сказал Куо.
По материалам:
noworries
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