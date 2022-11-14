Стабильный тренд. Украинцы все реже едут в ЕС из-за войны — Finance.ua

Стабильный тренд. Украинцы все реже едут в ЕС из-за войны Сегодня 18:03

В сентябре количество беженцев, приезжающих из Украины в ЕС, уменьшилось. Наибольшее понижение выездов наблюдается в Польше, Германии и Франции. Наметилась стабильная тенденция — в ЕС из-за войны едет все меньше украинцев.

Большой волны беженцев в Европу не наблюдается даже на фоне недавних ракетных ударов со стороны россии. А эксперты прогнозируют, что новой волны беженцев, скорее всего, не будет.

В каких странах ЕС украинцев больше всего

В сентябре украинцы меньше просили статус временной защиты в ЕС, сообщает Schengenvisainfo.com

По данным Евростата, в сентябре Польша приняла на 13 735 беженцев меньше по сравнению с августом. Также количество граждан Украины, которым была предложена временная защита, сократилось на 10 160 и 2 830 во Франции и Германии соответственно. Увеличение количества украинцев было зарегистрировано в других европейских странах, таких как Ирландия (900), Дания (345) и Кипр (105). А Люксембург, Мальта и Румыния приняли менее десяти человек из Украины.

За все время войны Польша сообщила о наибольшем количестве граждан Украины, получивших временную защиту — 1,4 миллиона человек. За ней следуют Германия (813 725 человек), Испания (145 825 человек) и Болгария (134 790).

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