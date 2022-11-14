Стабильный тренд. Украинцы все реже едут в ЕС из-за войны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Стабильный тренд. Украинцы все реже едут в ЕС из-за войны

90
В сентябре количество беженцев, приезжающих из Украины в ЕС, уменьшилось. Наибольшее понижение выездов наблюдается в Польше, Германии и Франции. Наметилась стабильная тенденция — в ЕС из-за войны едет все меньше украинцев.
Большой волны беженцев в Европу не наблюдается даже на фоне недавних ракетных ударов со стороны россии. А эксперты прогнозируют, что новой волны беженцев, скорее всего, не будет.

В каких странах ЕС украинцев больше всего

В сентябре украинцы меньше просили статус временной защиты в ЕС, сообщает Schengenvisainfo.com.
По данным Евростата, в сентябре Польша приняла на 13 735 беженцев меньше по сравнению с августом. Также количество граждан Украины, которым была предложена временная защита, сократилось на 10 160 и 2 830 во Франции и Германии соответственно. Увеличение количества украинцев было зарегистрировано в других европейских странах, таких как Ирландия (900), Дания (345) и Кипр (105). А Люксембург, Мальта и Румыния приняли менее десяти человек из Украины.
За все время войны Польша сообщила о наибольшем количестве граждан Украины, получивших временную защиту — 1,4 миллиона человек. За ней следуют Германия (813 725 человек), Испания (145 825 человек) и Болгария (134 790).
Если нужно быстро и качественно выучить иностранный язык, советуем обратить внимание на международную сеть школ английского Speak Up. Общение только на английском, доступ к обучению из любой точки мира, гибкость в реализации личного плана обучения — это то, что поможет хорошо прокачать свой английский.

Начать изучать английский

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.