США заявили, что ограничение цен на российскую нефть не будет нацелено на ОПЕК+ — Finance.ua
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США заявили, что ограничение цен на российскую нефть не будет нацелено на ОПЕК+

Энергетика
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США заявили, что ограничение цен на российскую нефть не будет нацелено на ОПЕК+
США заявили, что ограничение цен на российскую нефть не будет нацелено на ОПЕК+
Ограничение цен на продажу российской нефти не повлияет на производителей ОПЕК+.
Об этом заявил представитель министерства финансов США, сообщает Reuters.
«США обратились к представителям Организации стран-экспортеров нефти, чтобы заверить их в этих ограничениях своих планов, и с самого начала утверждал, что ограничение не коснется других производителей нефти», — пояснил чиновник.
Это может помочь ослабить разногласия между США и Саудовской Аравией, ведущим экспортером нефти и фактическим лидером ОПЕК+, по поводу того, что Вашингтон считает сотрудничеством с россией, направленным на то, чтобы лишить рынки поставок как раз в то время, когда надвигается глобальная рецессия.
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Между странами-потребителями, такими как Соединенные Штаты, и производителями нефти, нарастала напряженность в политике добычи. Гнев ОПЕК+ по поводу плана ограничения цен стал одной из причин ее решения сократить добычу. ОПЕК+, объединяющая блок производителей с союзниками, включая россию, объявила на прошлой неделе, что сократит добычу на 2 миллиона баррелей в день, чтобы сбалансировать рынки и подавить волатильность.
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Белый дом заявил, что анализ, проведенный Соединенными Штатами, показал, что сокращение могло быть отложено до следующего заседания ОПЕК после промежуточных ноябрьских выборов в США.
Представитель Минфина США считал влияние сокращения на цену приглушенным, заявив, что может потребоваться скачок цен на 30-40 долларов или сокращение добычи в 10 раз по сравнению с фактическим сокращением добычи ОПЕК+ примерно на 900 000 баррелей в сутки, чтобы вызвать рецессию.
Отмечается, что решение ОПЕК+ окажет наиболее негативное влияние на страны с низким и средним уровнем дохода, которые уже страдают от высоких цен на энергоносители.

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По материалам:
РБК-Україна
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