США запретили поднимать в атмосферу почти 100 российских самолетов, среди них джет Абрамовича — Finance.ua

США запретили поднимать в атмосферу почти 100 российских самолетов, среди них джет Абрамовича

Сегодня 12:21

Министерство торговли США опубликовало список из 99 самолетов, которые летали в россию и беларусь, тем самым нарушая американские санкции. Поэтому самолеты из этого списка не могут легально обслуживаться.

Об этом говорится в заявлении американского ведомства.

«Нарушители санкционных правил рискуют быть наказаны серьезным тюремным сроком, штрафом, утратой экспортных привилегий или другими ограничениями», — говорится в заявлении.

Там объясняют, что санкции, введенные из-за российского вторжения в Украину, касаются всех самолетов, которые, по меньшей мере, на 25% состоят из американских деталей. Это могут быть как самолеты, производимые в США, так и в третьих странах.

В большинстве своем этот список состоит из самолетов Аэрофлота, однако там еще есть частный бизнес-джет Романа Абрамовича.

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