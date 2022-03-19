США запретили поднимать в атмосферу почти 100 российских самолетов, среди них джет Абрамовича — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

США запретили поднимать в атмосферу почти 100 российских самолетов, среди них джет Абрамовича

Сегодня 12:21
134
Министерство торговли США опубликовало список из 99 самолетов, которые летали в россию и беларусь, тем самым нарушая американские санкции. Поэтому самолеты из этого списка не могут легально обслуживаться.
Об этом говорится в заявлении американского ведомства.
«Нарушители санкционных правил рискуют быть наказаны серьезным тюремным сроком, штрафом, утратой экспортных привилегий или другими ограничениями», — говорится в заявлении.
Там объясняют, что санкции, введенные из-за российского вторжения в Украину, касаются всех самолетов, которые, по меньшей мере, на 25% состоят из американских деталей. Это могут быть как самолеты, производимые в США, так и в третьих странах.
В большинстве своем этот список состоит из самолетов Аэрофлота, однако там еще есть частный бизнес-джет Романа Абрамовича.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день

Материалы по теме

Материалы по теме

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.