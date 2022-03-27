США выделят Украине 100 миллионов долларов на защиту мирного населения и объектов — Finance.ua
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США выделят Украине 100 миллионов долларов на защиту мирного населения и объектов

Сегодня 10:13Казна и Политика
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США выделят Украине 100 миллионов долларов на защиту мирного населения и объектовСША выделят Украине 100 миллионов долларов на защиту мирного населения и объектов
Соединенные Штаты намерены дополнительно предоставить Украине 100 млн долларов помощи на меры по защите гражданского населения и инфраструктуры.
Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен 26 марта, сообщает «Голос Америки».
Денежные средства пойдут непосредственно на укрепление потенциала Министерства внутренних дел Украины с целью содействия «обеспечению безопасности границ, поддержке функций гражданского правопорядка и защите критически важной правительственной инфраструктуры».
Ранее президент США Джозеф Байден, во время своего визита в Польшу, сказал, что всесторонняя помощь, которую Запад оказывает украинцам, будет увеличиваться и будет оказываться в тесном контакте с властями Украины.
«От имени американского народа мы готовы выделить еще миллиард долларов для тех, кто стал беженцем, и для пострадавших... из-за негативного воздействия этой войны на продовольственную безопасность», — добавил президент США.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
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