США выделят Украине 100 миллионов долларов на защиту мирного населения и объектов — Finance.ua

США выделят Украине 100 миллионов долларов на защиту мирного населения и объектов

Сегодня 10:13 — Казна и Политика

США выделят Украине 100 миллионов долларов на защиту мирного населения и объектов

Соединенные Штаты намерены дополнительно предоставить Украине 100 млн долларов помощи на меры по защите гражданского населения и инфраструктуры.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен 26 марта, сообщает « Голос Америки ».

Денежные средства пойдут непосредственно на укрепление потенциала Министерства внутренних дел Украины с целью содействия «обеспечению безопасности границ, поддержке функций гражданского правопорядка и защите критически важной правительственной инфраструктуры».

Ранее президент США Джозеф Байден, во время своего визита в Польшу, сказал, что всесторонняя помощь, которую Запад оказывает украинцам, будет увеличиваться и будет оказываться в тесном контакте с властями Украины.

«От имени американского народа мы готовы выделить еще миллиард долларов для тех, кто стал беженцем, и для пострадавших... из-за негативного воздействия этой войны на продовольственную безопасность», — добавил президент США.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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