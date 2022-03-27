США выделят Украине 100 миллионов долларов на защиту мирного населения и объектов — Finance.ua

Денежные средства пойдут непосредственно на укрепление потенциала Министерства внутренних дел Украины с целью содействия «обеспечению безопасности границ, поддержке функций гражданского правопорядка и защите критически важной правительственной инфраструктуры».
Ранее президент США Джозеф Байден, во время своего визита в Польшу, сказал, что всесторонняя помощь, которую Запад оказывает украинцам, будет увеличиваться и будет оказываться в тесном контакте с властями Украины.
«От имени американского народа мы готовы выделить еще миллиард долларов для тех, кто стал беженцем, и для пострадавших... из-за негативного воздействия этой войны на продовольственную безопасность», — добавил президент США.