США выделили ЕБРР грант на $500 млн для спецфонда реагирования на войну в Украине — Finance.ua

США выделили ЕБРР грант на $500 млн для спецфонда реагирования на войну в Украине
США выделили $500 млн (EUR492,7 млн) донорских средств для созданного Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) Специального фонда кризисного реагирования на войну в Украине.
«Финансирование поступает в виде грантов для поддержки инвестиций. Это важная веха в усилиях банка по сбору средств, в результате которых в настоящее время для Украины и пострадавших стран было мобилизовано около EUR1 млрд», — отмечается в сообщении банка.
ЕБРР уточняет, что США являются одним из учредителей банка, его крупнейшим акционером. В этот новый вклад их донорское финансирование суммарно составило более EUR153 млн.
«Соглашение о вкладе, которое мы подписываем сегодня между США и ЕБРР, пришло как раз вовремя. Мы начнем использовать его в Украине и соседних странах, как только сможем», — приводятся в релизе слова президента ЕБРР Одиль Рено-Бассо.
Согласно ему, ЕБРР будет объединять новые ресурсы, предоставленные донорами, с донорским финансированием из собственного капитала.
Финансирование будет направлено на торговое финансирование для поддержки потока товаров первой необходимости, обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, предоставления экстренной ликвидности малым предприятиям, фармацевтическим компаниям и жизненно важным транспортным компаниям, а также украинские муниципалитеты могли поддерживать основные государственные услуги для граждан.
Крайне важно, что ЕБРР нацелен на обеспечение продовольственной безопасности через существенную поддержку украинского сельскохозяйственного сектора в сфере посева, ухода за посевами, уборки урожая и поставки продовольствия.
Финансирование также будет использовано для помощи беженцам в соседних странах и для помощи принимающим муниципалитетам, отмечается в сообщении.
Для определения приоритетности и эффективного управления донорскими ресурсами, доверенными банку для поддержки Украины и соседних стран, ЕБРР учредил Специальный фонд кризисного реагирования для направления донорской помощи.
По состоянию на сегодняшний день, уточняется в релизе, ЕБРР инвестировал EUR650 млн в ответ на войну с Украиной и планирует нарастить эту сумму до EUR1 млрд до конца года.
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