США выделили 100 миллионов долларов для помощи украинским фермерам — Finance.ua
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США выделили 100 миллионов долларов для помощи украинским фермерам

Казна и Политика
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Соединенные Штаты через Агентство США по международному развитию (USAID) начинают «Инициативу устойчивости сельского хозяйства в Украине» (AGRI) на 100 миллионов долларов.
Об этом сообщает пресс-служба USAID.
Отмечается, что инициатива AGRI должна работать над укреплением механизмов экспорта украинской аграрной продукции и содействовать смягчению общемирового продовольственного кризиса, который усугубляется развязанной россией брутальной войной.
Сумма в 100 млн долларов зависит от наличия финансирования.
По информации USAID, эта инициатива расширит доступ аграриев к материалам, критически важным для с/х производства — семян, удобрений, с/х техники и пестицидов.
Также поможет увеличить потенциал соответствующей инфраструктуры и способность эффективно экспортировать аграрную продукцию, расширить доступ производителей к финансированию и способность украинского бизнеса к осуществлению сушки, временного хранения и переработки продукции сельского хозяйства.
Кроме анонсированных 100 млн долл., USAID нацелено привлечь еще 150 млн. на реализацию инициативы от других международных доноров и частного бизнеса и достичь общей суммы финансирования в 250 млн долл.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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