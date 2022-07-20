США выделили 100 миллионов долларов для помощи украинским фермерам — Finance.ua

США выделили 100 миллионов долларов для помощи украинским фермерам
Соединенные Штаты через Агентство США по международному развитию (USAID) начинают «Инициативу устойчивости сельского хозяйства в Украине» (AGRI) на 100 миллионов долларов.
Об этом сообщает пресс-служба USAID.
Отмечается, что инициатива AGRI должна работать над укреплением механизмов экспорта украинской аграрной продукции и содействовать смягчению общемирового продовольственного кризиса, который усугубляется развязанной россией брутальной войной.
Сумма в 100 млн долларов зависит от наличия финансирования.
По информации USAID, эта инициатива расширит доступ аграриев к материалам, критически важным для с/х производства — семян, удобрений, с/х техники и пестицидов.
Также поможет увеличить потенциал соответствующей инфраструктуры и способность эффективно экспортировать аграрную продукцию, расширить доступ производителей к финансированию и способность украинского бизнеса к осуществлению сушки, временного хранения и переработки продукции сельского хозяйства.
Кроме анонсированных 100 млн долл., USAID нацелено привлечь еще 150 млн. на реализацию инициативы от других международных доноров и частного бизнеса и достичь общей суммы финансирования в 250 млн долл.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
Поделиться новостью