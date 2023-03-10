США ввели санкции против Китая за помощь Ирану и рф — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

США ввели санкции против Китая за помощь Ирану и рф

145
США ввели санкции против нескольких китайских компаний, помогающих Ирану в производстве военных беспилотников Shahed. Об этом сообщает Министерство финансов США.
Так, под американскими ограничениями оказались пять юридических лиц и одно физическое лицо. Сами компании базируются в Китае, но поставляют в Иран компоненты для летательных аппаратов, в том числе беспилотников.
Отмечается, что китайские компании поставляли комплектующие для иранской авиастроительной промышленной компании, занимающейся производством дронов-камикадзе Shahed-136.
В результате введенных санкций будут заморожены все активы фигурантов на территории США. Американским резидентам запрещено совершать какие-либо транзакции с подсанкционными компаниями и их дочерними структурами.
Кроме того, любое финансовое учреждение не из США может попасть под санкции, если предоставит свои услуги компаниям из санкционного списка.
С осени прошлого года российский агрессор использует закупленные в Иране дроны-камикадзе Shahed-136 и похожие модели для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре Украины.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.