США ввели санкции против Китая за помощь Ирану и рф — Finance.ua

США ввели санкции против Китая за помощь Ирану и рф Сегодня 10:45

США ввели санкции против нескольких китайских компаний, помогающих Ирану в производстве военных беспилотников Shahed. Об этом сообщает Министерство финансов США

Так, под американскими ограничениями оказались пять юридических лиц и одно физическое лицо. Сами компании базируются в Китае, но поставляют в Иран компоненты для летательных аппаратов, в том числе беспилотников.

Отмечается, что китайские компании поставляли комплектующие для иранской авиастроительной промышленной компании, занимающейся производством дронов-камикадзе Shahed-136.

В результате введенных санкций будут заморожены все активы фигурантов на территории США. Американским резидентам запрещено совершать какие-либо транзакции с подсанкционными компаниями и их дочерними структурами.

Кроме того, любое финансовое учреждение не из США может попасть под санкции, если предоставит свои услуги компаниям из санкционного списка.

С осени прошлого года российский агрессор использует закупленные в Иране дроны-камикадзе Shahed-136 и похожие модели для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

УНІАН По материалам:

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