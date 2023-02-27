США ввели 200% пошлину на алюминий из рф — Finance.ua

США ввели 200% пошлину на алюминий из рф
США ввели пошлину на импорт алюминия из россии в размере 200%. Указ подписал президент США Джо Байден.
Как сообщается на сайте Белого дома, таможенная пошлина начнет действовать с 10 марта 2023 года, а через месяц распространится на товары, изготовленные из российского алюминия в третьих странах.
Как отмечают в Белом доме, война россии против Украины повлекла за собой рост мировых цен на энергоносители, что нанесло прямой ущерб алюминиевой промышленности США.
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российская алюминиевая промышленность является ключевой частью оборонно-промышленной базы россии и играет важную роль в поставке рф оружия и боеприпасов, используемых в войне.
Напомним, правительство Соединенных Штатов объявило в пятницу, 24 февраля, новый пакет помощи Украине на сумму 2 млрд долларов из фонда Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая будет приурочена к первой годовщине полномасштабного вторжения.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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