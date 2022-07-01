США впервые в истории обогнали россию по поставкам газа в Европу — Finance.ua

США впервые в истории обогнали россию по поставкам газа в Европу Сегодня 11:34

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения россии на территорию Украины Соединенные Штаты Америки впервые в истории поставили в Европу больше газа, чем россия.

Рекордные поставки были зафиксированы в июне 2022 года. Об этом в Twitter заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол.

«Резкое сокращение россией объемов природного газа в ЕС означает, что это первый месяц в истории, когда ЕС импортировал больше газа в виде СПГ из США, чем по трубопроводам из россии. Падение российского предложения требует усилий по уменьшению спроса в ЕС, чтобы подготовиться к тяжелой зиме», — отметил Бирол.

Справка Finance.ua:

17 июня 2022 года стало известно о том, что европейские страны из-за сокращения поставок из рф используют запасы газа на зиму;

по данным президента ЕК, в странах Евросоюза около 24% всего энергетического баланса составляет газ. ЕС импортирует 90% газа и 40% этого импорта — это российский газ;

россия остановила поставки газа в Польшу, Болгарию, Финляндию и Нидерланды, которые отказались платить за него в рублях.

УНІАН По материалам:

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