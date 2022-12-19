США увеличили экспорт сжиженного газа почти на 5% — Finance.ua

США увеличили экспорт сжиженного газа почти на 5% Сегодня 04:45 — Энергетика

США в октябре 2022 года экспортировали около 8,76 млрд кубометров сжиженного природного газа (СПГ), что на 4,9% выше показателей предыдущего месяца, говорится в ежемесячном отчете Минэнерго США, сообщает УНН.

Основными потребителями СПГ стали Франция и Великобритания.

Экспорт СПГ в октябре оказался на 4,9% выше, чем месяцем ранее, и на 3,9% больше, чем в октябре 2021 г. Итого было отправлено 97 танкеров.

Основными направлениями поставки стали Франция (1,38 млрд куб. м), Великобритания (1,3 млрд куб. м), Нидерланды (1,15 млрд куб. м), Южная Корея (0,89 млрд куб. м) и Китай (0,76 млрд куб. м). На эти страны пришлось 62,6% всех поставок США.

При этом доля поставок СПГ в Европу снизилась с 74,5% до 66,9%. А вот поставки в страны Азии, наоборот, выросли — до 29,7% в октябре. Остальные объемы были направлены в страны Латинской Америки.

Итого в январе-октябре 2022 г. США экспортировали около 391,13 млрд куб. м СПГ, из них 61,84 млрд куб. м СПГ было отправлено в Европу.

УНН По материалам:

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