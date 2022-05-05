США увеличили экспорт нефти в Европу до шестилетнего максимума — Bloomberg — Finance.ua
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США увеличили экспорт нефти в Европу до шестилетнего максимума — Bloomberg

Сегодня 07:48Энергетика
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США увеличили экспорт нефти в Европу до шестилетнего максимума — BloombergСША увеличили экспорт нефти в Европу до шестилетнего максимума — Bloomberg
Экспорт сырой нефти из США в Европу в апреле вырос до максимума с 2016 года, когда США разрешили вывозить сырье.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные о движении судов.
Нефтяные компании США отправили европейским покупателям около 50 млн баррелей из крупных терминалов в Техасе и Луизиане. Это почти половина общего объема нефти, которую направили за границу из Мексиканского залива, отметило агентство.
В Европу в апреле направились, в частности, три крупнейших нефтяных танкера. Каждый из них может вместить по 2 млн баррелей.
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ЕС стремится снизить свою зависимость от нефти и газа из России и ищет альтернативные источники энергоресурсов. Евросоюз активизирует сотрудничество с африканскими странами.
Ожидается, что ограничения по российской нефти войдут в шестой пакет санкций против рф. Запрет импорта нефти в ЕС могут ввести в конце 2022 года или с 2023 года, а до этого постепенно ограничивать поставки, писал ранее Bloomberg со ссылкой на источники в Брюсселе. Исключения могут быть сделаны только для Венгрии и Словакии, которые практически полностью зависят от нефти из россии.
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Мировой нефтяной рынок уже потерял 1 млн баррелей нефти из россии, и в мае эта цифра может увеличиться вдвое, прогнозирует глава нефтегазовой компании BP Бернард Луни.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Forbes.ua
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