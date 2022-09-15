США усиливают давление на Турцию из-за санкций против рф: нацелятся на банки, интегрированные в платежную систему «Мир» — FT Сегодня 13:36

США и ЕС усиливают давление на Турцию, чтобы преодолеть уклонение от антироссийских санкций на фоне беспокойства, что банковский сектор страны является потенциальным «бекдором» для незаконного финансирования.

США сосредотачиваются на турецких банках, интегрировавшихся в российскую систему внутренних платежей «Мир», сообщили FT два западных чиновника, которые участвуют в разработке этих планов.

В то же время, Брюссель готовит делегацию, чтобы выразить свою обеспокоенность непосредственно турецким чиновникам.

"Давление на Турцию происходит в тот момент, когда западные столицы ориентируются на более жесткое введение существующих санкций, а не на введение новых мер.

Это изменение подтверждает, что экономические санкции, введенные после вторжения Путина в Украину в феврале, не причинили экономике России такого ущерба, на какой они рассчитывали. Но они утверждают, что устранение лазеек в текущих мерах сожмет линии финансирования Кремля", — пишет газета.

«Вы увидите, что мы сосредоточены на финансовом секторе», — сказал один из западных чиновников.

«Мы пошлем очень четкий сигнал о том, что, например, финансовые учреждения третьих стран не должны подключаться к платежной сети „Мир“, потому что, вы знаете, это несет определенные риски обхода санкций», — добавил он.

«Нам нужно закрыть лазейки», — сказал второй чиновник, принимавший участие в переговорах в этом месяце между ЕС и США по применению санкций, назвав Турцию главной целью.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган придерживается того, что он называет «сбалансированным» подходом к войне в Украине.

Его отказ присоединиться к санкциям против россии и недавнее обещание углубить экономическое сотрудничество с Москвой обеспокоили его западных союзников. Эрдоган, который встретится с путиным в пятницу, заявил в прошлом месяце, что есть «серьезный прогресс» в расширении системы «Мир» в Турции.

Пять крупнейших банков Турции — Vakıfbank, Ziraat Bank, İş Bank, DenizBank и Halkbank — являются членами платежной системы «Мир», которая была разработана Центральным банком россии как национальная альтернатива Visa и Mastercard", — напоминает FT.

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Економічна Правда По материалам:

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