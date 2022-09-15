США усиливают давление на Турцию из-за санкций против рф: нацелятся на банки, интегрированные в платежную систему «Мир» — FT
США и ЕС усиливают давление на Турцию, чтобы преодолеть уклонение от антироссийских санкций на фоне беспокойства, что банковский сектор страны является потенциальным «бекдором» для незаконного финансирования.
Об этом пишет Financial Times.
США сосредотачиваются на турецких банках, интегрировавшихся в российскую систему внутренних платежей «Мир», сообщили FT два западных чиновника, которые участвуют в разработке этих планов.
В то же время, Брюссель готовит делегацию, чтобы выразить свою обеспокоенность непосредственно турецким чиновникам.
"Давление на Турцию происходит в тот момент, когда западные столицы ориентируются на более жесткое введение существующих санкций, а не на введение новых мер.
Это изменение подтверждает, что экономические санкции, введенные после вторжения Путина в Украину в феврале, не причинили экономике России такого ущерба, на какой они рассчитывали. Но они утверждают, что устранение лазеек в текущих мерах сожмет линии финансирования Кремля", — пишет газета.
«Вы увидите, что мы сосредоточены на финансовом секторе», — сказал один из западных чиновников.
«Мы пошлем очень четкий сигнал о том, что, например, финансовые учреждения третьих стран не должны подключаться к платежной сети „Мир“, потому что, вы знаете, это несет определенные риски обхода санкций», — добавил он.
«Нам нужно закрыть лазейки», — сказал второй чиновник, принимавший участие в переговорах в этом месяце между ЕС и США по применению санкций, назвав Турцию главной целью.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган придерживается того, что он называет «сбалансированным» подходом к войне в Украине.
Его отказ присоединиться к санкциям против россии и недавнее обещание углубить экономическое сотрудничество с Москвой обеспокоили его западных союзников. Эрдоган, который встретится с путиным в пятницу, заявил в прошлом месяце, что есть «серьезный прогресс» в расширении системы «Мир» в Турции.
Пять крупнейших банков Турции — Vakıfbank, Ziraat Bank, İş Bank, DenizBank и Halkbank — являются членами платежной системы «Мир», которая была разработана Центральным банком россии как национальная альтернатива Visa и Mastercard", — напоминает FT.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
Поделиться новостью