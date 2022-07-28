США снова значительно повысили базовую ставку — Finance.ua

США снова значительно повысили базовую ставку Сегодня 12:43 — Кредит&Депозит

Федеральная резервная система США второй раз за 28 лет повысила базовую процентную ставку на 0,75 процентных пункта до диапазона 2,25-2,5%.

Об этом сообщила ФРС США

Ведомство отмечает, что такой шаг был сделан из-за роста инфляции на фоне вторжения россии в Украину. Для удержания целевого показателя инфляции в долгосрочной перспективе на уровне 2 процентов было принято решение повысить базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов.

Также в ФРС не исключают дальнейшего повышения базовой ставки.

«В оценках комитета будет учитываться широкий спектр информации, в том числе показатели общественного здравоохранения, состояния рынка труда, инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также финансовых и международных событий», — говорится в сообщении ФРС.

Напомним, в июне Федеральная резервная система США также повысила базовую ставку на 0,75 процентного пункта до диапазона 1,5-1,75% впервые за 28 лет.

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