США снова значительно повысили базовую ставку — Finance.ua

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США снова значительно повысили базовую ставку

Кредит&Депозит
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Федеральная резервная система США второй раз за 28 лет повысила базовую процентную ставку на 0,75 процентных пункта до диапазона 2,25-2,5%.
Об этом сообщила ФРС США.
Ведомство отмечает, что такой шаг был сделан из-за роста инфляции на фоне вторжения россии в Украину. Для удержания целевого показателя инфляции в долгосрочной перспективе на уровне 2 процентов было принято решение повысить базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов.
Также в ФРС не исключают дальнейшего повышения базовой ставки.
«В оценках комитета будет учитываться широкий спектр информации, в том числе показатели общественного здравоохранения, состояния рынка труда, инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также финансовых и международных событий», — говорится в сообщении ФРС.
Напомним, в июне Федеральная резервная система США также повысила базовую ставку на 0,75 процентного пункта до диапазона 1,5-1,75% впервые за 28 лет.
По материалам:
РБК-Україна
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