США смогут одобрить $33 млрд помощи Украине уже в мае — спикер Палаты представителей

Сегодня 15:34 — Казна и Политика

США смогут одобрить $33 млрд помощи Украине уже в мае — спикер Палаты представителей

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что американские законодатели отдают себе отчет в срочности утверждения предложенного пакета помощи Украине на сумму $33 миллиарда, хотя она не стала прогнозировать, когда американский Конгресс сможет принять его.

Об этом пишет издание Bloomberg.

«Я думаю, что мы сможем сделать это как можно скорее. Мы очень хорошо представляем себе потребности и срочность, и опять же у нас будет двухпартийная позиция, когда мы будем продвигаться вперед», — сказала Пелоси.

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На вопрос, примет ли Конгресс пакет в этом месяце, она ответила: «Я думаю, мы должны это сделать».

В прошлом месяце президент США Джо Байден запросил $33 миллиарда на военную и гуманитарную помощь Украине и другим пострадавшим от вторжения россии странам. Несмотря на двухпартийную поддержку помощи Украине, план оказался вовлечен в законодательные маневры, поскольку демократы рассматривают возможность выделения 10 миллиардов долларов на вакцины и лечение вируса Covid-19, тогда как республиканцы говорят, что это заставит их провести голосование по политике ограничения границ, связанной с пандемией.

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Отдельно призыв спикера Палаты представителей к правительству США включить россию в список государств-спонсоров терроризма за действия, связанные с ее вторжением в Украину, вызвал отпор со стороны посла США в ООН Линды Томас-Гринфилд.

«Я думаю, что россия сама внесла себя в этот список государств-спонсоров терроризма... Нам нет необходимости включать их в этот список», — сказала она.

В интервью MSNBC, показанном 6 мая, Нэнси Пелоси снова поддержала просьбу Президента Украины Владимира Зеленского об официальном включении России в этот список.

«Если Россия не включена в список государств-спонсоров терроризма, порвите этот список», — сказала она.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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