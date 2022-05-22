США рассматривают снятие на полгода санкций с беларуси — WSJ — Finance.ua
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США рассматривают снятие на полгода санкций с беларуси — WSJ

Сегодня 09:12Аграрный рынок
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США рассматривают возможность шестимесячной отмены санкций в отношении белорусского производства калийных удобрений в обмен на транзит украинского зерна.
Об этом сообщает WSJ со ссылкой на собеседников в дипломатических кругах.
Официальные лица США и генсек ООН Антонио Гуттереш изучают возможный маршрут экспорта украинского зерна: на север по железной дороге через беларусь в литовский порт Клайпеда.
Стимулом для белорусского лидера Александра Лукашенко может быть отмена санкций по производству калийных удобрений на полгода, пишет издание. США в прошлом году ввели санкции, связанные с калийными удобрениями, в ответ на то, что власти беларуси спровоцировали миграционный кризис и подавили оппозицию.
Представители ООН надеются, что попытки вернуть белорусский и российский калий на рынок будут способствовать урожаю зерновых за пределами региона и будут побуждать эти страны к свободной торговле продовольствием.
Вашингтон и его западные союзники обвиняют рф в препятствовании экспорту российских удобрений, отмечая, что санкции США против Москвы не препятствуют торговле удобрениями и другими гуманитарными и сельскохозяйственными продуктами.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Mind
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