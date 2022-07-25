США работают над «планом Б» по экспорту украинского зерна после ударов рф по Одессе — СМИ — Finance.ua

США работают над «планом Б» по экспорту украинского зерна после ударов рф по Одессе — СМИ
Соединенные Штаты работают с Украиной над «планом Б» по разблокированию экспорта зерна после ударов россии по Одессе.
Об этом пишет CNN со ссылкой на Агентство США по международному развитию (USAID).
«План Б включает в себя автомобильный, железнодорожный и речной транспорт, а также отправку барж и наладку железнодорожных систем, чтобы они лучше отвечали европейским, чтобы экспорт мог двигаться быстрее», — ответили В USAID.
В США отметили, что нужно учитывать разные непредсказуемые обстоятельства, потому что путину доверять нельзя.
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