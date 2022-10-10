США продадут 10,2 миллиона баррелей резервной нефти из-за решения ОПЕК+ сократить добычу — Finance.ua

США продадут 10,2 миллиона баррелей резервной нефти из-за решения ОПЕК+ сократить добычу
Согласно данным, опубликованным Министерством энергетики США, восемь компаний получили в общей сложности 10,15 млн баррелей нефти, что немного больше, чем было предложено из Стратегического резерва нефти в предыдущем выпуске.
Об этом сообщает Bloomberg.
Продажа нефти из стратегического резерва состоялась после неожиданного шага альянса ОПЕК+, который фактически сократит мировые поставки сырой нефти примерно на 1 миллион баррелей в день.
Администрация Байдена надеется, что повышение цен на нефть не приведет к стремительному росту внутренних цен на топливо перед промежуточными выборами.
Ранее Министерство энергетики США объявило о планах распределить 180 миллионов баррелей из стратегических запасов вскоре после вторжения россии в Украину в конце февраля.
Среди других успешных участников этого последнего тендера были Atlantic Trading & Marketing Inc., Equinor Marketing & Trading, Macquarie Commodities Trading US LLC, Motiva Enterprises LLC, Phillips 66, Shell Trading (US) Company и Valero Marketing and Supply Company.
Согласно заявлению, поставки сырой нефти будут проходить из хранилищ West Hackberry, Луизиана, и Big Hill, Техас, SPR в ноябре.
Напомним, президент США Джо Байден назвал недальновидным решение ОПЕК+ сократить добычу нефти, «пока мировая экономика имеет дело с продолжающимся негативным влиянием вторжения путина в Украину».
Ключевые министры ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в день.
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