США продадут 10,2 миллиона баррелей резервной нефти из-за решения ОПЕК+ сократить добычу — Finance.ua

США продадут 10,2 миллиона баррелей резервной нефти из-за решения ОПЕК+ сократить добычу Сегодня 20:35 — Энергетика

США продадут 10,2 миллиона баррелей резервной нефти из-за решения ОПЕК+ сократить добычу

Согласно данным, опубликованным Министерством энергетики США, восемь компаний получили в общей сложности 10,15 млн баррелей нефти, что немного больше, чем было предложено из Стратегического резерва нефти в предыдущем выпуске.

Об этом сообщает Bloomberg.

Продажа нефти из стратегического резерва состоялась после неожиданного шага альянса ОПЕК+, который фактически сократит мировые поставки сырой нефти примерно на 1 миллион баррелей в день.

Администрация Байдена надеется, что повышение цен на нефть не приведет к стремительному росту внутренних цен на топливо перед промежуточными выборами.

Ранее Министерство энергетики США объявило о планах распределить 180 миллионов баррелей из стратегических запасов вскоре после вторжения россии в Украину в конце февраля.

Среди других успешных участников этого последнего тендера были Atlantic Trading & Marketing Inc., Equinor Marketing & Trading, Macquarie Commodities Trading US LLC, Motiva Enterprises LLC, Phillips 66, Shell Trading (US) Company и Valero Marketing and Supply Company.

Согласно заявлению, поставки сырой нефти будут проходить из хранилищ West Hackberry, Луизиана, и Big Hill, Техас, SPR в ноябре.

Напомним, президент США Джо Байден назвал недальновидным решение ОПЕК+ сократить добычу нефти, «пока мировая экономика имеет дело с продолжающимся негативным влиянием вторжения путина в Украину».

Ключевые министры ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в день.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.