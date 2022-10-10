США продадут 10,2 миллиона баррелей резервной нефти из-за решения ОПЕК+ сократить добычу — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

США продадут 10,2 миллиона баррелей резервной нефти из-за решения ОПЕК+ сократить добычу

Энергетика
31
США продадут 10,2 миллиона баррелей резервной нефти из-за решения ОПЕК+ сократить добычу
США продадут 10,2 миллиона баррелей резервной нефти из-за решения ОПЕК+ сократить добычу
Согласно данным, опубликованным Министерством энергетики США, восемь компаний получили в общей сложности 10,15 млн баррелей нефти, что немного больше, чем было предложено из Стратегического резерва нефти в предыдущем выпуске.
Об этом сообщает Bloomberg.
Продажа нефти из стратегического резерва состоялась после неожиданного шага альянса ОПЕК+, который фактически сократит мировые поставки сырой нефти примерно на 1 миллион баррелей в день.
Администрация Байдена надеется, что повышение цен на нефть не приведет к стремительному росту внутренних цен на топливо перед промежуточными выборами.
Ранее Министерство энергетики США объявило о планах распределить 180 миллионов баррелей из стратегических запасов вскоре после вторжения россии в Украину в конце февраля.
Среди других успешных участников этого последнего тендера были Atlantic Trading & Marketing Inc., Equinor Marketing & Trading, Macquarie Commodities Trading US LLC, Motiva Enterprises LLC, Phillips 66, Shell Trading (US) Company и Valero Marketing and Supply Company.
Согласно заявлению, поставки сырой нефти будут проходить из хранилищ West Hackberry, Луизиана, и Big Hill, Техас, SPR в ноябре.
Напомним, президент США Джо Байден назвал недальновидным решение ОПЕК+ сократить добычу нефти, «пока мировая экономика имеет дело с продолжающимся негативным влиянием вторжения путина в Украину».
Ключевые министры ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в день.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.