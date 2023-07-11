США предупредили россию о «неизбежной ответственности» в случае катастрофы на ЗАЭС — Finance.ua

США предупредили россию о «неизбежной ответственности» в случае катастрофы на ЗАЭС Сегодня 11:33

США предупредили Кремль о неизбежной ответственности в случае создания россией ядерной катастрофы на Запорожской атомной электростанции, цитирует Укринформ пресс-секретаря Государственного департамента США Мэттью Миллера.

«Российское руководство должно тщательно подумать, хочет ли оно рискнуть созданием ядерной катастрофы, потому что если это произойдет, международное сообщество совершенно точно привлечет россию к ответственности», — сказал Миллер.

Вашингтон пристально смотрит за развитием событий вокруг ЗАЭС. «Мы считаем, что МАГАТЭ должно иметь полный доступ ко всем частям АЭС, и россия должна способствовать этому на месте», — отметил представитель Госдепартамента.

Ситуация на ЗАЭС

По информации украинской разведки, российские захватчики продолжают минирование Запорожской атомной электростанции и объектов вокруг нее.

ЗАЭС оказалась под оккупацией россии еще зимой 2022 года, с тех пор агрессор использует станцию ​​в качестве «щита» от огневого ответа ВСУ.

С началом контрнаступления ВСУ ситуация с безопасностью на АЭС резко обострилась. Украинские власти предполагают, что ВС рф способны взвать ядерную катастрофу. По словам главы ГУР Кирилла Буданова, это может произойти в случае неизбежной деоккупации Запорожской области.

Последняя информация разведки и спутниковых данных подтверждает, что россияне разместили на крышах реакторных корпусов объекты. В Украине настаивают, что это — взрывные устройства.

Аналитики Института изучения войны, в свою очередь, отмечали, что российская сторона, вероятно, сосредоточилась на обвинениях Украины в безответственных действиях вокруг Запорожской атомной электростанции, включая создание условий для возможной атаки под чужим флагом.

УНІАН По материалам:

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