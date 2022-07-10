США предоставят Украине $360 млн гуманитарной помощи — Блинкен Сегодня 08:29 — Казна и Политика

США предоставят Украине $360 млн гуманитарной помощи — Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен по итогам министерской встречи «Группы двадцати» в субботу объявил о выделении Украине 360 миллионов долларов гуманитарной помощи.

Об этом сообщает AFP

Он уточнил, что речь пойдет о поддержке в виде продуктов питания, питьевой воды, денежной помощи, экстренной медицинской помощи и приютов, а также координации с гуманитарными организациями.

Блинкен не уточнил, когда именно будет предоставлена гуманитарная помощь.

Ранее стало известно, что министерская встреча «Группы двадцати» на этот раз завершилась без принятия совместного коммюнике.

Как сообщалось, президент США Джо Байден в пятницу подписал указ о выделении Украине военной помощи в размере 400 миллионов долларов, в которую входят, в частности, дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда По материалам:

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