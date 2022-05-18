США предложили ЕС ввести налог на российскую нефть и направить часть денег Украине — Finance.ua

США предложили ЕС ввести налог на российскую нефть и направить часть денег Украине

Сегодня 09:45 — Мир

Министерство финансов США намерено предложить на финансовой встрече G7, чтобы европейские страны ввели пошлины на российскую нефть. Это должно стать более быстрой альтернативой прямому нефтяному эмбарго.

Об этом сообщает Reuters

Тарифный механизм, предложенный Соединенными Штатами, будет разработан для того, чтобы удержать российскую нефть на рынке, но ограничить объем доходов, которые могут поступать в москву от экспорта, заявили журналистам в Брюсселе представители Министерства финансов. Министры финансов и управляющие центральными банками из «Большой семерки» должны встретиться в Брюсселе в конце этой недели.

По словам чиновников, деньги от пошлин можно было бы направить в фонд восстановления и реконструкции Украины, заставив москву оплатить хотя бы часть масштабных усилий по восстановлению.

Представители Минфина США заявили, что поскольку российская нефть продается со скидкой по сравнению с мировыми эталонами, пошлина может быть установлена на уровне, одновременно компенсирующем часть этого разрыва и снижающем прибыль россии. Но она должна быть достаточно низкой, чтобы россия зарабатывала больше, чем ее производственные издержки, что дает ей стимул продолжать экспорт.

Оставив российскую нефть на рынке, заявили чиновники, они смогут избежать возможных дальнейших скачков цен на нефть из-за европейского эмбарго, что может компенсировать влияние эмбарго на доходы россии.

Чиновники заявили, что многие правительства очень хотят поскорее прекратить покупать российскую нефть, но это связано с высоким риском того, что прямое эмбарго может значительно повысить цену на нефть.

По их словам, Министерство финансов США рассматривает механизмы ценообразования, включая пошлины, чтобы помочь оградить мировую экономику от дальнейшего ущерба от высоких цен на энергоносители.

Предложение последовало после того, как лидер G7 Марио Драги на прошлой неделе во время встречи с президентом США Джо Байденом выдвинул идею создания картеля покупателей нефти, чтобы помочь ограничить цены.

Официальные лица Европейского Союза рассматривают поэтапное эмбарго на импорт российской нефти в качестве своего дальнейшего ответа на войну москвы против Украины, но озабоченность некоторых восточноевропейских стран по поводу поставок представляет собой серьезное препятствие для этого плана.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.