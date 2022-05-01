США предлагают до $10 млн вознаграждения за информацию о российских киберпреступниках — Finance.ua
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США предлагают до $10 млн вознаграждения за информацию о российских киберпреступниках

Сегодня 18:36Мир
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Госдепартамент США в рамках программы «Вознаграждение за правосудие» (RFJ) предложил до $10 млн за информацию, которая поможет идентифицировать или выяснить местонахождение лиц, причастных к кибердеятельности против критической инфраструктуры Штатов.
Об этом сообщается в официальном заявлении Госдепартамента США.
В частности, RFJ просит предоставить информацию о шести офицерах Главного разведывательного управления Генерального штаба вооруженных сил рф (ГРУ) из-за их роли в преступной кибердеятельности против США.
Тех, кто владеет информацией о подозреваемых, в Rewards for Justice просят связаться через браузер Tor по адресу: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Кого ищут?

Госдепартамент также обнародовал имена и фамилии подозреваемых: Юрий Андриенко, Сергей Детистов, Павел Фролов, Анатолий Ковалев, Артем Очиченко и Петр Плискин.
Согласно заявлению, все они работали в подразделении 74455 ГУ, также известном как Sandworm Team (Telebots, Voodoo Bear и Iron Viking).
Указанных лиц RFJ подозревает в распространении вируса NotPetya в США и во всем мире в июне 2017 года. Кибератака повредила компьютеры больниц, других медицинских учреждений Heritage Valley, частных структур и нанесла американским организациям почти $1 млрд убытков.
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15 октября 2020 г. установленным россиянам было предъявлено обвинение в заговоре с целью компьютерного мошенничества, мошенничества с использованием средств связи, проникновения в компьютерные сети и кражи личных данных при отягчающих обстоятельствах.
По материалам: Ain.Ua
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