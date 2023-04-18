США потратят $20 миллионов на усиление контроля за использованием помощи Украине — Finance.ua
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США потратят $20 миллионов на усиление контроля за использованием помощи Украине

Казна и Политика
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США потратят $20 миллионов на усиление контроля за использованием помощи Украине
США потратят $20 миллионов на усиление контроля за использованием помощи Украине
Правительство Соединенных Штатов Америки выделяет дополнительные 20 миллионов долларов для дальнейшего усиления контроля и прозрачности использования прямой бюджетной поддержки, предоставляемой Украине.
Как сообщает пресс-служба Агентства США по международному развитию (USAID), с помощью этих средств будет усилен надзор и подотчетность украинского правительства за управлением фондами помощи, которые способствуют закладке основы для восстановления Украины.
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«Украинское правительство полагается на бюджетную поддержку, чтобы продолжать оказывать экстренные услуги для внутренне перемещенных лиц и поддерживать государственных служащих в разных учреждениях — от медиков и спасателей до работников сферы образования — оказывающих критические услуги народу Украины. Агентство США по международному развитию (USAID) ввело комплексный и надежный уровень надзора и подотчетности для этой помощи, чтобы контролировать использование средств и предотвращать и противодействовать коррупции, чтобы гарантировать, что финансирование поступает нуждающимся украинцам», — говорится в сообщении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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