США помогают странам Центральной Азии переориентировать торговлю с рф — Finance.ua
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США помогают странам Центральной Азии переориентировать торговлю с рф

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Соединенные Штаты внимательно следят за попытками россии обойти санкции через соседние страны и помогают странам Центральной Азии диверсифицировать международную торговлю и уменьшить связи с рф.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявления госсекретаря США Энтони Блинкена в ходе визита в Казахстан.
Он заявил, что США внимательно следят за попытками россии обойти санкции через Центральную Азию, и подчеркнул обеспокоенность тем, что россия получает микрочипы и другие технологии через импорт от своих соседей.
Блинкен анонсировал, что администрация Байдена выделит дополнительные 25 миллионов долларов, чтобы помочь странам Центральной Азии диверсифицировать торговые отношения и экспортные маршруты.
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«Мы очень внимательно следим за соблюдением санкций и ведем постоянную дискуссию с рядом стран», — сказал он. США предоставили лицензии, которые могут помочь региональным компаниям «свернуть эту деятельность и разорвать связи с россией», отметил он.
Хотя введенные странами Запада санкции против рф привели к падению объемов торговли между ЕС/США и рф в прошлом году, однако рост торговых потоков с соседями россии может быть признаком того, что Москва смогла обойти некоторые из этих мер.
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«Мы очень хорошо осознаем побочные последствия российской агрессии, — сказал Блинкен. «Мы делаем все возможное, чтобы минимизировать их, смягчить и создать много разных возможностей для партнеров здесь, в Центральной Азии».
Казахстан не хочет, чтобы его территория использовалась для обхода санкций, заявил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тилеуберди на совместном брифинге с Блинкеном.
Американские чиновники отслеживают случаи обхода санкций и говорят, что они оптимистично настроены в отношении того, что регион, который долго был экономически интегрирован с россией, демонстрирует определенные признаки отделения.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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