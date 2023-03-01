США помогают странам Центральной Азии переориентировать торговлю с рф — Finance.ua

США помогают странам Центральной Азии переориентировать торговлю с рф Сегодня 12:20

Соединенные Штаты внимательно следят за попытками россии обойти санкции через соседние страны и помогают странам Центральной Азии диверсифицировать международную торговлю и уменьшить связи с рф.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявления госсекретаря США Энтони Блинкена в ходе визита в Казахстан.

Он заявил, что США внимательно следят за попытками россии обойти санкции через Центральную Азию, и подчеркнул обеспокоенность тем, что россия получает микрочипы и другие технологии через импорт от своих соседей.

Блинкен анонсировал, что администрация Байдена выделит дополнительные 25 миллионов долларов, чтобы помочь странам Центральной Азии диверсифицировать торговые отношения и экспортные маршруты.

Читайте также Украина вместе с США будут внедрять 5G

«Мы очень внимательно следим за соблюдением санкций и ведем постоянную дискуссию с рядом стран», — сказал он. США предоставили лицензии, которые могут помочь региональным компаниям «свернуть эту деятельность и разорвать связи с россией», отметил он.

Хотя введенные странами Запада санкции против рф привели к падению объемов торговли между ЕС/США и рф в прошлом году, однако рост торговых потоков с соседями россии может быть признаком того, что Москва смогла обойти некоторые из этих мер.

«Мы очень хорошо осознаем побочные последствия российской агрессии, — сказал Блинкен. «Мы делаем все возможное, чтобы минимизировать их, смягчить и создать много разных возможностей для партнеров здесь, в Центральной Азии».

Казахстан не хочет, чтобы его территория использовалась для обхода санкций, заявил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тилеуберди на совместном брифинге с Блинкеном.

Американские чиновники отслеживают случаи обхода санкций и говорят, что они оптимистично настроены в отношении того, что регион, который долго был экономически интегрирован с россией, демонстрирует определенные признаки отделения.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.