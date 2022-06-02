США подтвердили новый пакет безопасности для Украины на $700 миллионов — Finance.ua
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США подтвердили новый пакет безопасности для Украины на $700 миллионов

Сегодня 11:42Казна и Политика
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США подтвердили новый пакет безопасности для Украины на $700 миллионовСША подтвердили новый пакет безопасности для Украины на $700 миллионов
Соединенные Штаты Америки официально подтвердили новый пакет безопасности для Украины объемом 700 млн долларов.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
«Президент Байден анонсировал большой новый пакет безопасности, чтобы вооружить Украину дополнительными возможностями и передовым оружием — именно тем, в чем украинцы сейчас нуждаются, чтобы защищаться от продолжающейся российской агрессии. Это включает в себя более передовые ракетные системы, которые позволят поражать ключевые цели на поле боя с более дальних расстояний», — сказал Энтони Блинкен, не приводя других деталей.
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Госсекретарь отметил также, что США получили заверения украинской стороны о том, что предоставленные ракетные системы не будут использоваться по целям на территории россии.
Из информации, ранее попавшей в СМИ от источников в администрации, известно, что речь идет о пакете объемом 700 млн долларов, включающем в том числе высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS), с политическим условием, что их не будут использовать для ударов по целям в пределах россии.
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Также в пакете — радиолокационные системы, больше ракет Javelin, противотанковое вооружение, вертолеты, тактические транспортные средства и разные виды боеприпасов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
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