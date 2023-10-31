США планируют исключить ряд африканских стран из торговой программы — Finance.ua

США планируют исключить ряд африканских стран из торговой программы Сегодня 11:45

Президент США Джо Байден заявил о намерении прекратить участие Габона, Нигера, Уганды и Центральноафриканской Республики в торговой программе «Акт об африканском росте и возможностях» (AGOA).

Об этом сообщает Reuters.

Африканская программа содействия торговле была запущена в 2000 году, и предоставляет экспортерам из соответствующих критериям стран беспошлинный доступ к американскому рынку. Срок действия программы истекает в сентябре 2025 года, и уже сейчас ведутся дискуссии о том, следует ли ее продлевать и на какой срок.

Африканские правительства и промышленные группы настаивают на досрочном 10-летнем продлении программы без изменений, чтобы успокоить бизнес и новых инвесторов, которые могут беспокоиться о будущем AGOA.

Отмечается, что на такой шаг лидер США решился из-за постоянного нарушения международно признанных прав человека со стороны Центральноафриканской Республики и Уганды. Байден также подчеркнул, что Нигер и Габон не достигают постоянного прогресса в защите политического плюрализма и верховенства права.

«Несмотря на интенсивное взаимодействие между США и ЦАР, Габоном, Нигером и Угандой, эти страны не смогли устранить обеспокоенность американского правительства по поводу их несоответствия критериям предоставления AGOA», — отметил Байден.

Прогнозируется, что США намерены прекратить предоставление этим странам статуса бенефициаров в рамках AGOA с 1 января 2024 года.

Економічна Правда По материалам:

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