США пересмотрят согласованный G7 план ограничения цен на российскую нефть — Bloomberg Сегодня 12:43 — Энергетика

США пересмотрят согласованный G7 план ограничения цен на российскую нефть — Bloomberg

Команда президента США Джо Байдена переделывает план ограничения цен на нефть из россии на фоне неблагоприятных рынков. Официальные лица США были вынуждены свернуть свой план из-за скептицизма со стороны инвесторов и роста риска на финансовых рынках.

Об этом пишет Bloomberg.

Вместо того чтобы подавить нефтяные доходы кремля путем введения жесткого ограничения цен, за которым наблюдал бы широкий «картель покупателей», США и Европейский Союз, скорее всего, согласятся на более слабо контролируемый потолок, причем выше цены, чем предполагалось. Ограничения обязались соблюдать только страны Большой семерки и Австралия, говорят источники.

По словам источников, Южная Корея также в частном порядке уведомила страны «Большой семерки», что планирует выполнить требования. Чиновники G7 стремятся привлечь Новую Зеландию и Норвегию. Но понятно, что Индия и Китай — самые важные торговые партнеры россии — не будут участвовать.

В рамках более ранней версии плана США, который был инициирован министром финансов США во главе с Джанет Йеллен, рассматривался предел цен в диапазоне от $40 до $60 за баррель, при этом некоторые официальные лица стремились сохранить границу на более низком уровне для достижения ключевых целей — сокращения денежного потока россии

Но теперь официальные лица обсуждают ограничения в верхней части этого диапазона и выше, хотя некоторые официальные лица ЕС считают, что это позволит кремлю продолжать получать значительные доходы от продаж. россия получила примерно $15 млрд от продажи нефти в сентябре.

Минфин США заявляет, что установление более высокого ценового предела может повысить вероятность того, что инициатива удержит российскую нефть на рынке, одновременно ограничивая доходы москвы. По словам высокопоставленного чиновника министерства финансов, администрация Байдена считает, что ценовая граница способствует стабильности на рынках, гарантируя, что российская нефть может продолжать поступать, и позволяя развивающимся странам делать покупки со скидкой.

В то же время официальные лица обеспокоены тем, что это может иметь неприятные последствия, что приведет к еще большей волатильности мировых цен на нефть.

Ожидается, что ценовой потолок в его окончательной форме будет объявлен до 5 декабря, когда вступят в силу санкции ЕС в отношении таких услуг, как страхование, брокерские услуги и финансовая помощь, связанная с транспортировкой российской нефти международным клиентам.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.