США перечислят Украине 4,5 млрд долларов в ближайшие недели, — министр финансов Сегодня 11:14 — Казна и Политика

США перечислят Украине 4,5 млрд долларов в ближайшие недели, — министр финансов

Соединенные Штаты перечислят ранее выделенный пакет финансовой помощи Украине в размере 4,5 млрд долларов уже в ближайшие недели.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, сообщает Reuters

«Две недели назад Конгресс принял решение о прямой бюджетной поддержке Украины на сумму 4,5 миллиарда долларов, и я рада сообщить, что Соединенные Штаты намерены выплатить украинскому правительству эти средства в ближайшие недели», — сказала Еллен в начале встречи с министром финансов Украины Сергеем Марченко.

Она также отметила, что крайне важно, чтобы международные партнеры присоединились к Соединенным Штатам в поддержке Украины и призвала союзников как можно быстрее выполнить свои обязательства перед Украиной и подготовить новые пакеты финансовой помощи.

Справка Finance.ua:

с начала полномасштабной войны россии против Украины наши международные партнеры выделили около $20 млрд;

Европейская комиссия работает над тем, чтобы предоставлять Украине около 1,5 млрд евро бюджетной поддержки ежемесячно в 2023 году;



Украина рассчитывает получить новую программу с Международным валютным фондом (МВФ), поскольку нуждается в этих средствах. Однако типичная политика МВФ сейчас не сработает.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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