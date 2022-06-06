США отвергли возможность ослабления санкций против рф в обмен на разблокировку экспорта зерна — Politico

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США отвергли возможность ослабления санкций против рф в обмен на разблокировку экспорта зерна — Politico

США не готовы ослабить санкции против россии в обмен на возобновление экспорта зерна по Черному морю.

Об этом пишет Politico со ссылкой на чиновников Белого дома.

В настоящее время США следят за переговорами о возобновлении экспорта зерна, которые ведут с россией ООН и Турция.

Представитель ООН отметил, что связывание экспорта зерновых со снятием санкций с россии «усложняет» переговоры.

Предложение москвы разблокировать экспорт в обмен на снятие санкций — это «дипломатия вымогательства», считает американский чиновник. По его словам, США не согласятся на сделку, которая снизит экономическое давление на кремль.

Любое соглашение, которое позволит Украине экспортировать зерно перед новым урожаем, было бы серьезным прорывом, пишет газета. Американские чиновники и мировой бизнес внимательно следят за переговорами России с ООН и Турцией по безопасному проходу украинского зерна на мировые рынки.

Президент беларуси лукашенко сообщил генсеку ООН Гутерришу в пятницу, что беларусь готова обсудить вопрос о предоставлении Украине возможности перевозить зерно по своей территории в порты Балтийского моря, если беларусь также сможет использовать эти порты для перевозки товаров.

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Напомним, россия готова способствовать беспрепятственному морскому транзиту грузов в координации с турецкими партнерами, в том числе из украинских портов. Об этом заявил президент россии путин в телефонном разговоре с президентом Турции Эрдоганом. В кремле подчеркнули, что россия может экспортировать «немалые объемы удобрений и сельхозпродукции — в случае снятия соответствующих антироссийских санкционных ограничений».

До этого путин предлагал содействие в разрешении продовольственного кризиса при условии снятия санкций с россии во время телефонного разговора с премьер-министром Италии Марио Драги.

По данным ООН, в украинских портах на начало мая было заблокировано около 4,5 млн тонн зерна. Продукцию невозможно экспортировать из-за закрытых морских путей в результате войны рф против Украины.

российские войска украли несколько сотен тысяч тонн зерна на оккупированных ими территориях Украины, заявлял заместитель министра сельского хозяйства Тарас Высоцкий. По его словам, подавляющее большинство из 1,5 млн тонн зерна, хранящегося на оккупированной территории, также может быть украдено.

Как стало известно, россия отправила в Сирию примерно 100 000 тонн пшеницы, украденной в Украине после полномасштабного вторжения.

москва не будет препятствовать вывозу зерна из Украины, заявил в субботу в интервью «россия 24» путин. Он предложил сделать это через оккупированные россией порты Мариуполя и Бердянска, порты, контролируемые Украиной, и по железной дороге через Румынию, Польшу и Беларусь.

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