США одобрили продажу Финляндии оружия на $323 миллиона — Finance.ua

США одобрили продажу Финляндии оружия на $323 миллиона Вчера 13:33

В ноябре в Украине изменились не только цены на овощи. Так, крупные украинские супермаркеты обновили цены на фрукты.

По данным сайта Минфина , больше всего цены снизились на цитрусовые.

Администрация президента США Джо Байдена одобрила потенциальную продажу оружия Финляндии на сумму $323 млн.

Как сообщает CNN, Белый дом проинформировал Конгресс об одобрении продажи тактических управляемых авиационных ракет AGM-154 Joint Standoff Weapon для оснащения истребителей воздушных сил Финляндии.

Соглашение «поддержит внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов путем повышения безопасности надежного партнера, который является важной силой для политической стабильности и экономического прогресса в Европе».

«Для национальных интересов США жизненно важно помочь Финляндии в развитии и поддержке сильного и готового потенциала самообороны», — отметили в администрации Байдена.

УНІАН По материалам:

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