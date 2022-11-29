США одобрили продажу Финляндии оружия на $323 миллиона — Finance.ua
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США одобрили продажу Финляндии оружия на $323 миллиона

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В ноябре в Украине изменились не только цены на овощи. Так, крупные украинские супермаркеты обновили цены на фрукты.
По данным сайта Минфина, больше всего цены снизились на цитрусовые.
Администрация президента США Джо Байдена одобрила потенциальную продажу оружия Финляндии на сумму $323 млн.
Как сообщает CNN, Белый дом проинформировал Конгресс об одобрении продажи тактических управляемых авиационных ракет AGM-154 Joint Standoff Weapon для оснащения истребителей воздушных сил Финляндии.
Соглашение «поддержит внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов путем повышения безопасности надежного партнера, который является важной силой для политической стабильности и экономического прогресса в Европе».
«Для национальных интересов США жизненно важно помочь Финляндии в развитии и поддержке сильного и готового потенциала самообороны», — отметили в администрации Байдена.
По материалам:
УНІАН
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