США обсуждают с Венесуэлой поставки нефти на фоне российско-украинской войны — Finance.ua
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США обсуждают с Венесуэлой поставки нефти на фоне российско-украинской войны

Сегодня 13:27Энергетика
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США обсуждают с Венесуэлой поставки нефти на фоне российско-украинской войны
Чиновники США и Венесуэлы встретились, чтобы обсудить энергетическую безопасность на фоне начавшейся Россией войны против Украины и возможного нефтяного эмбарго со стороны США против агрессора.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
«Цель поездки, которую совершили чиновники администрации, заключалась в том, чтобы обсудить ряд вопросов, включая, безусловно, энергетическую безопасность, а также обсудить здоровье и благополучие задержанных граждан США», — сказала Псаки.ъ
Делегация США во главе со старшим директором Совета национальной безопасности по западному полушарию Хуаном Гонсалесом и послом в Венесуэле Джеймсом Стори встретилась с венесуэльскими чиновниками в Каракасе, рассказали собеседники издания.
Администрация Байдена ищет дополнительные источники нефти после вторжения России в Украину, что привело к усилению давления со стороны законодателей США обеих партий по поводу запрета импорта российской нефти. Псаки заявила, что Байден еще не принял решение о запрете.
Во времена бывшего президента Дональда Трампа США пытались взорвать режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Штаты ужесточали санкции и признавали лидера оппозиции Хуана Гуайдо законным главой государства. Мадуро, однако, наладил более тесные связи с Россией.
В настоящее время добыча страны, имеющей самые большие запасы в мире, составляет 800 000 баррелей в день — лишь часть от 3 миллионов баррелей, которые Венесуэла производила раньше, до дефолта в 2017 году.
По материалам: Економічна Правда
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