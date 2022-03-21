США объявили о вознаграждении в $5 млн за информацию о припрятанных богатствах российских олигархов — Finance.ua
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США объявили о вознаграждении в $5 млн за информацию о припрятанных богатствах российских олигархов

Сегодня 18:25Мир
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США объявили о вознаграждении в $5 млн за информацию о припрятанных богатствах российских олигарховСША объявили о вознаграждении в $5 млн за информацию о припрятанных богатствах российских олигархов
Минфин Соединенных Штатов готов выплатить до $5 млн за помощь в выявлении яхт, недвижимости и другого имущества и счетов коррупционеров и олигархов из России. Любой гражданин, владеющий информацией о спрятанном богатстве чиновников или олигархов, или связанных с ними компаний и физлиц, может рассчитывать на вознаграждение.
«Министр финансов имеет законные полномочия предлагать вознаграждение в размере до $5 млн за информацию, ведущую к ограничению или конфискации, конфискации или репатриации украденных активов на счету в финансовом учреждении США (включая американский филиал иностранного финансового учреждения), находящегося на территории Соединенных Штатов или во владении или под контролем любого лица США», — сообщает пресс-служба Минфина США.
Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс в интервью Times заявила, что санкции, введенные против российских олигархов, не будут сниматься. Владелец лондонского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович больше не сможет вернуться в Великобританию.
«Я не вижу такую ситуацию», — сказала она, отвечая на вопрос о возвращении Абрамовича в Британию. Также Трасс считает, что российские олигархи не повлияли на главу Кремля Владимира Путина и тем самым способствовали развязыванию войны с Украиной.
По материалам: Обозреватель
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