США объявили о $3 млрд военной помощи Украине в День Независимости — Finance.ua

США объявили о $3 млрд военной помощи Украине в День Независимости Сегодня 17:03 — Казна и Политика

Соединенные Штаты в День независимости Украины объявили о дополнительном пакете военной помощи в размере 2,98 млрд долларов для украинских Вооруженных сил.

Об этом говорится в заявлении президента США Джона Байдена.

«Соединенные Штаты Америки преданны поддержке народа Украины, который продолжает борьбу за защиту своего суверенитета. В рамках этого обязательства я с гордостью объявляю о нашем крупнейшем сегодня транше помощи в сфере безопасности: около 2,98 миллиарда долларов США оружия и оборудования, которые будут предоставлены через Инициативу содействия безопасности Украине», — говорится в заявлении.

Байден заявил, что эти средства позволят Украине получить системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, беспилотные авиационные комплексы и радары для обеспечения продолжения обороны в долгосрочной перспективе.

На прошлой неделе Пентагон объявил, что США предоставят Украине беспилотники-разведчики и впервые защищенные от мин транспортные средства в рамках нового пакета военной помощи стоимостью $775 миллионов.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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