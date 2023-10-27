США объявили новый пакет военной помощи Украине на $150 млн — Finance.ua

США объявили новый пакет военной помощи Украине на $150 млн
Соединенные Штаты 26 октября объявили о новом пакете военной помощи для Украины стоимостью 150 миллионов долларов. В частности, в него вошли боеприпасы и ракеты к комплексам NASAMS и HIMARS.
Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны США.
Новый пакет помощи включает:
- дополнительные боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных систем (NASAMS);
- ракеты ПВО AIM-9M;
- зенитные ракеты Stinger;
- дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
- артиллерийские снаряды калибра 155-мм и 105-мм;
- ракеты с трубным пуском, с оптическим отслеживанием, с проводной наводкой (TOW);
- противоброневые системы Javelin;
- более 2 миллионов патронов к стрелковому оружию;
- приборы ночного видения;
- взрывные боеприпасы для уборки помех;
- снаряжение для холодной погоды;
- запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
«Этот пакет помощи в сфере безопасности является еще одним сигналом неизменной приверженности Соединенных Штатов к поддержке украинского народа перед лицом российской агрессии. США остаются преданными сотрудничеству с членами НАТО и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее немедленных потребностей на поле боя», — говорится в сообщении Минобороны США.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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