США объявили новый пакет военной помощи Украине на $150 млн — Finance.ua

США объявили новый пакет военной помощи Украине на $150 млн Сегодня 10:30 — Казна и Политика

США объявили новый пакет военной помощи Украине на $150 млн

Соединенные Штаты 26 октября объявили о новом пакете военной помощи для Украины стоимостью 150 миллионов долларов. В частности, в него вошли боеприпасы и ракеты к комплексам NASAMS и HIMARS.

Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны США.

Новый пакет помощи включает:

дополнительные боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных систем (NASAMS);

ракеты ПВО AIM-9M;

зенитные ракеты Stinger;

дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

артиллерийские снаряды калибра 155-мм и 105-мм;

ракеты с трубным пуском, с оптическим отслеживанием, с проводной наводкой (TOW);

противоброневые системы Javelin;

более 2 миллионов патронов к стрелковому оружию;

приборы ночного видения;

взрывные боеприпасы для уборки помех;

снаряжение для холодной погоды;

запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

«Этот пакет помощи в сфере безопасности является еще одним сигналом неизменной приверженности Соединенных Штатов к поддержке украинского народа перед лицом российской агрессии. США остаются преданными сотрудничеству с членами НАТО и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее немедленных потребностей на поле боя», — говорится в сообщении Минобороны США.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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