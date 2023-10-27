США объявили новый пакет военной помощи Украине на $150 млн — Finance.ua
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США объявили новый пакет военной помощи Украине на $150 млн

Казна и Политика
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США объявили новый пакет военной помощи Украине на $150 млн
США объявили новый пакет военной помощи Украине на $150 млн
Соединенные Штаты 26 октября объявили о новом пакете военной помощи для Украины стоимостью 150 миллионов долларов. В частности, в него вошли боеприпасы и ракеты к комплексам NASAMS и HIMARS.
Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны США.
Новый пакет помощи включает:
  • дополнительные боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных систем (NASAMS);
  • ракеты ПВО AIM-9M;
  • зенитные ракеты Stinger;
  • дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
  • артиллерийские снаряды калибра 155-мм и 105-мм;
  • ракеты с трубным пуском, с оптическим отслеживанием, с проводной наводкой (TOW);
  • противоброневые системы Javelin;
  • более 2 миллионов патронов к стрелковому оружию;
  • приборы ночного видения;
  • взрывные боеприпасы для уборки помех;
  • снаряжение для холодной погоды;
  • запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
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«Этот пакет помощи в сфере безопасности является еще одним сигналом неизменной приверженности Соединенных Штатов к поддержке украинского народа перед лицом российской агрессии. США остаются преданными сотрудничеству с членами НАТО и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее немедленных потребностей на поле боя», — говорится в сообщении Минобороны США.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
suspilne.media
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