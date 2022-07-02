США назвали 570 товаров из россии, которые обложат повышенной импортной пошлиной — Finance.ua

США назвали 570 товаров из россии, которые обложат повышенной импортной пошлиной Сегодня 16:12 — Мир

США назвали 570 товаров из россии, которые обложат повышенной импортной пошлиной

США опубликовали на сайте документов правительства страны список из 570 российских товаров, которые с конца июля будут облагаться повышенной импортной пошлиной в 35%. В него не вошли палладий, титан и платина. Ввоз этой продукции не запрещен на территории Соединенных Штатов.

Перечень включает, в частности, минералы, оборудование, металлы, продукцию из древесины.

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При этом палладий, платина, титан, часть продукции из чугуна и никеля в список не попали. Это стратегически важные товары для Вашингтона, и во многих случаях нет доступной замены.

Россия — крупнейший экспортер палладия, в прошлом году объем поставки этого металла составил 6,5 миллиарда долларов.

В Вашингтоне объясняли ранее, что речь идет о продукции с годовой импортной стоимостью 2,3 миллиарда долларов. Общий российский экспорт в США в прошлом году составил около 30 миллиардов долларов, продукция примерно на 19 миллиардов теперь под санкциями (преимущественно это нефть и нефтепродукты).

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