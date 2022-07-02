США назвали 570 товаров из россии, которые обложат повышенной импортной пошлиной — Finance.ua
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США назвали 570 товаров из россии, которые обложат повышенной импортной пошлиной

Мир
28
США назвали 570 товаров из россии, которые обложат повышенной импортной пошлиной
США назвали 570 товаров из россии, которые обложат повышенной импортной пошлиной
США опубликовали на сайте документов правительства страны список из 570 российских товаров, которые с конца июля будут облагаться повышенной импортной пошлиной в 35%. В него не вошли палладий, титан и платина. Ввоз этой продукции не запрещен на территории Соединенных Штатов.
Перечень включает, в частности, минералы, оборудование, металлы, продукцию из древесины.
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При этом палладий, платина, титан, часть продукции из чугуна и никеля в список не попали. Это стратегически важные товары для Вашингтона, и во многих случаях нет доступной замены.
Россия — крупнейший экспортер палладия, в прошлом году объем поставки этого металла составил 6,5 миллиарда долларов.
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В Вашингтоне объясняли ранее, что речь идет о продукции с годовой импортной стоимостью 2,3 миллиарда долларов. Общий российский экспорт в США в прошлом году составил около 30 миллиардов долларов, продукция примерно на 19 миллиардов теперь под санкциями (преимущественно это нефть и нефтепродукты).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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