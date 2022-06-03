США наложили санкции на несколько яхт путина — Finance.ua
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США наложили санкции на несколько яхт путина

Сегодня 12:46Фондовый рынок
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Минфин США объявил о наложении санкций на несколько яхт, связанных с российской элитой и лично президентом рф владимиром путиным, а также компании, обслуживающие их. В общей сложности под санкции попали семь яхт, 16 компаний и три самолета/вертолета.
Об этом сообщает «Европейская правда».
Управление контроля за иностранными активами США (OFAC) определило как связанные с путиным яхту Graceful под флагом рф и Olympia под флагом Каймановых островов. Отмечается, что на них он совершил ряд путешествий, в том числе в 2021 году в Черном море, когда к нему присоединился александр лукашенко.
Olympia (Photo credit: Feadship) Olympia (Photo credit: Feadship)
Под санкции также попадают компании и одна персона, задействованные в управлении этими яхтами или являющиеся формальными владельцами. Это SCF Management Services Cyprus Ltd; компании Ironstone Marine Investments, JSC Argument и ее собственный акционерный Андрей Гасилов и O’Neill Assets Corporation.
Связанными с путиным определили также яхты Shellest и Nega, принадлежащие российской компании Revival of Maritime Traditions и Limited Liability Company Gelios. Shellest периодически появляется возле места, где находится черноморский дворец путина, а яхту Nega он использовал для путешествий на севере россии.
Shellest (Credit: Romeo United Yachts) Shellest (Credit: Romeo United Yachts)
Под санкции попала брокерская компания Imperial Yachts SARL, занимающаяся обслуживанием элитных яхт, и ее российский гендиректор. Компания имеет отдельный офис в россии и обслуживает яхты многих представителей российской элиты, включая ближайшее окружение путина. Ограничения применяют и к компаниям, связанным с ее гендиректором — Nord Marine, «Яхт-Трейд», Bilding Management, «Норд Марин Инжиниринг».
Кроме того, в санкционный список попали зарегистрированная в Сан-Марино Skyline Aviation за деятельность в оккупированном Крыму и связанный с ней самолет T7-OKY; яхта Sea Rhapsody, Madame Gu и находящийся на ней вертолет 3A-MGU, частный самолет P4-MGU. Последние три считают связанными с депутатом Госдумы рф, миллиардером Андреем Скочем.
Madame&nbsp;Gu (Dutch Yachting via Youtube) Madame Gu (Dutch Yachting via Youtube)

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По материалам: Українська правда
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