США могут вывести свои компании из Турции в случае сближения Эрдогана и путина — Politico
В случае сближения лидеров Турции и россии США могут пересмотреть отношения с Анкарой и рекомендовать американским компаниям вывести бизнесы из государства.
Об этом пишет УНН со ссылкой на Politico.
Сообщается, что США начали прорабатывать такие сценарии после того, как турецкий президент и российский диктатор встретились в Сочи, где рассказали о договоренностях на торгово-экономической платформе. В частности, по словам Эрдогана, стороны решили нарастить товарооборот до 100 млрд долларов в год и рассчитываться в национальных валютах.
Как пишет Politico, США допускают варианты, что в случае еще большего сближения Анкары и москвы могут «запретить Турции производить расчеты в долларах».
Вашингтон рассматривает Турцию как «центр тяготения для бизнеса и капитала, однако тесные отношения с россией ставят под сомнение интеграцию Турции с остальным миром».
Поэтому администрация Байдена может советовать вывести американские бизнесы из Турции, если она пойдет с россией на «формальное экономическое партнерство».
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