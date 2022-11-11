США лишили россию статуса страны с рыночной экономикой — Finance.ua

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США лишили россию статуса страны с рыночной экономикой

Мир
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США лишили россию статуса страны с рыночной экономикой
США лишили россию статуса страны с рыночной экономикой
Министерство торговли США упразднило статус россии как страны с рыночной экономикой, присвоенный два десятилетия назад.
Об этом сообщает Reuters.
Этот статус ограничивал расчет антидемпинговых пошлин на российские товары.
Минторг заявил, что его анализ показывает, что «широкое» участие правительства в российской экономике привело к искажению цен и расходов, которые, по его словам, неточно отражают, справедливо ли российские компании устанавливали цены на импорт в США.
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«Данное решение дает Соединенным Штатам возможность применить полную силу антидемпингового закона США для устранения рыночных искажений, вызванных усилением вмешательства российского правительства в их экономику», — заявили в ведомстве.
В 2002 году Вашингтон предоставил россии статус страны с рыночной экономикой, что стало важным шагом для вступления россии во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2012 году.
В прошлом году Американская торговая палата в россии заявила, что москва сможет обжаловать любое решение США о лишении россии статуса страны с рыночной экономикой в ВТО.
Однако после вторжения рф в Украину отношения москвы с Западом резко ухудшились. США вместе с другими западными странами ввели широкие санкции против рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
suspilne.media
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