США и Евросоюз договорились о поставке 15 миллиардов кубов сжиженного природного газа — Finance.ua

США и Евросоюз договорились о поставке 15 миллиардов кубов сжиженного природного газа

Сегодня 20:21 — Энергетика

Соединенные Штаты будут работать над поставкой 15 миллиардов кубометров сжиженного природного газа (СПГ) в Европейский Союз в этом году, чтобы помочь Европе отказаться от поставок российских энергоносителей.

Об этом сообщает Reuters

Россия обеспечивает около 40% потребностей Европы в газе. ЕС намерен в этом году сократить свою зависимость от российского газа на две трети и прекратить весь импорт российского ископаемого топлива к 2027 году из-за вторжения россии в Украину.

Беспокойство по поводу безопасности поставок усилилось на этой неделе после того, как россия приказала перевести оплату газовых контрактов на рубли, что повысило риск сокращения поставок и даже повышения цен.

Условия контрактов о поставках СПГ не так-то легко изменить, чтобы перенаправить газ другим покупателям.

«Обычно строительство нового производственного объекта занимает два-три года, поэтому это соглашение (скорее — ред.) может быть связано с перенаправлением существующих поставок, чем с введением в действие новых мощностей», — сказал Алекс Фроули, аналитик по газу и СПГ в компании ICIS.

Высокопоставленные представители администрации США не уточнили, какой объем или процент дополнительных поставок СПГ будет поступать в Европу из США.

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