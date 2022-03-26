США и Евросоюз договорились о поставке 15 миллиардов кубов сжиженного природного газа — Finance.ua
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США и Евросоюз договорились о поставке 15 миллиардов кубов сжиженного природного газа

Сегодня 20:21Энергетика
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Соединенные Штаты будут работать над поставкой 15 миллиардов кубометров сжиженного природного газа (СПГ) в Европейский Союз в этом году, чтобы помочь Европе отказаться от поставок российских энергоносителей.
Об этом сообщает Reuters.
Россия обеспечивает около 40% потребностей Европы в газе. ЕС намерен в этом году сократить свою зависимость от российского газа на две трети и прекратить весь импорт российского ископаемого топлива к 2027 году из-за вторжения россии в Украину.
Беспокойство по поводу безопасности поставок усилилось на этой неделе после того, как россия приказала перевести оплату газовых контрактов на рубли, что повысило риск сокращения поставок и даже повышения цен.
Условия контрактов о поставках СПГ не так-то легко изменить, чтобы перенаправить газ другим покупателям.
«Обычно строительство нового производственного объекта занимает два-три года, поэтому это соглашение (скорее — ред.) может быть связано с перенаправлением существующих поставок, чем с введением в действие новых мощностей», — сказал Алекс Фроули, аналитик по газу и СПГ в компании ICIS.
Высокопоставленные представители администрации США не уточнили, какой объем или процент дополнительных поставок СПГ будет поступать в Европу из США.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
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