США дополнительно предоставили Украине 4,5 млрд долларов помощи — Finance.ua

США дополнительно предоставили Украине 4,5 млрд долларов помощи Сегодня 12:23 — Казна и Политика

США дополнительно предоставили Украине 4,5 млрд долларов помощи

США предоставили Украине как дополнительную прямую бюджетную поддержку — 4,5 млрд долларов.

Об этом говорится в заявлении министра финансов Джанет Йеллен, которое распространил Минфин США.

«Сегодня Соединенные Штаты продолжили придерживаться своей непреклонной приверженности Украине, мобилизовав дополнительные 4,5 миллиарда долларов в виде грантов для прямой бюджетной поддержки. Эти средства начнут выплачиваться в ближайшие недели и помогут правительству Украины защититься от незаконной войны россии путем укрепления экономической стабильности и поддержки основных государственных услуг, включая заработную плату работникам больниц, государственным служащим и учителям, а также социальную помощь пожилым людям и уязвимым. В сочетании с нашей поддержкой безопасности и огромной храбростью украинского народа эти средства являются критически важным инструментом сопротивления Украины неспровоцированному вторжению путина», — говорится в заявлении Еллен.

Эти выплаты докажут общую прямую бюджетную поддержку Украины со стороны США до 13 миллиардов долларов, все в виде грантов.

«Мы поощряем других доноров увеличить и ускорить свою помощь Украине. Помимо оказания экономической поддержки, Министерство финансов и правительство США будут продолжать использовать все наши инструменты, включая нашу историческую коалицию санкций, чтобы ослабить военную машину путина», — добавила Еллен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

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