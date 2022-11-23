США дополнительно предоставили Украине 4,5 млрд долларов помощи — Finance.ua

США дополнительно предоставили Украине 4,5 млрд долларов помощи
США предоставили Украине как дополнительную прямую бюджетную поддержку — 4,5 млрд долларов.
Об этом говорится в заявлении министра финансов Джанет Йеллен, которое распространил Минфин США.
«Сегодня Соединенные Штаты продолжили придерживаться своей непреклонной приверженности Украине, мобилизовав дополнительные 4,5 миллиарда долларов в виде грантов для прямой бюджетной поддержки. Эти средства начнут выплачиваться в ближайшие недели и помогут правительству Украины защититься от незаконной войны россии путем укрепления экономической стабильности и поддержки основных государственных услуг, включая заработную плату работникам больниц, государственным служащим и учителям, а также социальную помощь пожилым людям и уязвимым. В сочетании с нашей поддержкой безопасности и огромной храбростью украинского народа эти средства являются критически важным инструментом сопротивления Украины неспровоцированному вторжению путина», — говорится в заявлении Еллен.
Эти выплаты докажут общую прямую бюджетную поддержку Украины со стороны США до 13 миллиардов долларов, все в виде грантов.
«Мы поощряем других доноров увеличить и ускорить свою помощь Украине. Помимо оказания экономической поддержки, Министерство финансов и правительство США будут продолжать использовать все наши инструменты, включая нашу историческую коалицию санкций, чтобы ослабить военную машину путина», — добавила Еллен.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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