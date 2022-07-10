Сроки уплаты сбора с единоразового добровольного декларирования: напоминание ГНС — Finance.ua
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Сроки уплаты сбора с единоразового добровольного декларирования: напоминание ГНС

Личные финансы
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Сроки уплаты сбора с единоразового добровольного декларирования: напоминание ГНС
Сроки уплаты сбора с единоразового добровольного декларирования: напоминание ГНС
Уплата сбора с единоразового (специального) добровольного декларирования производится декларантом в течение 30 календарных дней с даты подачи единоразовой (специальной) добровольной декларации.
Об этом сообщает Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками.
В случае выбора декларантом в рамках единоразового (специального) добровольного декларирования ставки сбора, предусматривающего уплату такого платежа тремя равными частями, уплата производится декларантом:
  • первого платежа — в течение 30 календарных дней с даты подачи декларации;
  • второго платежа — до 1 ноября 2023 года;
  • третьего платежа — до 1 ноября 2024 года.

Справка Finance.ua:

По материалам:
Судебно-юридична газета
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