Сроки уплаты сбора с единоразового добровольного декларирования: напоминание ГНС — Finance.ua

Сроки уплаты сбора с единоразового добровольного декларирования: напоминание ГНС
Уплата сбора с единоразового (специального) добровольного декларирования производится декларантом в течение 30 календарных дней с даты подачи единоразовой (специальной) добровольной декларации.
Об этом сообщает Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками.
В случае выбора декларантом в рамках единоразового (специального) добровольного декларирования ставки сбора, предусматривающего уплату такого платежа тремя равными частями, уплата производится декларантом:
- первого платежа — в течение 30 календарных дней с даты подачи декларации;
- второго платежа — до 1 ноября 2023 года;
- третьего платежа — до 1 ноября 2024 года.
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