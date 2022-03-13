Сроки подачи деклараций за 2021 год перенесли: что изменилось — Finance.ua

Сроки подачи деклараций за 2021 год перенесли: что изменилось

Сегодня 09:01 — Личные финансы

Налогоплательщикам в Украине из-за военного положения, объявленного 24 февраля, перенесли сроки отчетности и подачи деклараций.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной налоговой службы в Волынской области.

В частности, речь идет о физических лицах, предпринимателях и юридических лицах.

Что это значит? Налогоплательщики в Украине имеют право подать отчеты в органы ГНС через 90 календарных дней после прекращения или отмены военного положения за весь период неподачи отчетности.

Как отмечают в Государственной налоговой службе, это один из механизмов защиты интересов налогоплательщиков, который начал работу в стране с 7 марта 2022 года.

В ГНС уверяют, что пока в Украине действует военное положение, а также в течение трех месяцев после его завершения — к налогоплательщикам не применяется административная или уголовная ответственность за непредставление или несвоевременное представление отчетности.

Если физлица, юрлица или предприниматели не успевают отчитаться перед налоговой даже после завершения военного положения из-за того, что они участвовали в боевых действиях, их также освобождают от какой-либо ответственности.

«В этом случае отчетность или документы подаются не позднее 30 календарных дней со дня окончания последствий, которые делали невозможной подачу отчетов. В период действия военного положения или состояния войны любые проверки относительно своевременности и полноты подачи любых отчетов или документов отчетного характера уполномоченными органами не проводятся», — добавили в ГНС.

Налоговики также призвали граждан при наличии надлежащих условий предоставить предусмотренные законодательством документы в территориальные органы или через электронный кабинет.

Справка Finance.ua:

Президент Украины Владимир Зеленский 7 марта объявил о введении ряда налоговых льгот на время военного положения и еще минимум на год после его завершения. Кому и какие льготы предоставляют — читайте здесь;

кроме того, Кабинет министров разрешил на время военного положения выплачивать зарплату и платить налоги с арестованных счетов.

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