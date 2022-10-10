Срок действия ВСО истекает 30 октября: что будет с ценами на электроэнергию — Finance.ua

Срок действия ВСО истекает 30 октября: что будет с ценами на электроэнергию
Министерство энергетики работает над продолжением спецобязательств по обеспечению населения электроэнергией (срок которых истекает 30 октября. — Ред.), что предусматривает сохранение действующих тарифов на этот ресурс для населения.
Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.
«Для людей ничего не изменится. Тарифы останутся неизменными», — сказал он в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».
Галущенко отметил, что Минэнерго прорабатывает определенные изменения к модели ВСО, чтобы, в частности, иметь возможность сохранить тарифы.
Как сообщалось, бытовые потребители платят за электроэнергию 1,44 грн/кВт-ч при месячном потреблении 250 кВт-ч включительно и 1,68 грн/кВт-ч по объемам, превышающим 250 кВт-ч.
Справка Finance.ua:
- правительство установило механизм проведения забора проб и проведения их исследования для установления качества коммунальных услуг — речь идет о поставках природного газа, а также о предоставлении услуг по централизованному водоснабжению и поставке горячей воды;
- премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал граждан в отопительный сезон по возможности своевременно оплачивать коммунальные услуги, а также счета за свет, газ, тепло, воду;
- субсидию могут получить все украинцы, подпадающие под критерии. В этом отопительном сезоне она актуальна как никогда.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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