Срок действия ВСО истекает 30 октября: что будет с ценами на электроэнергию — Finance.ua

Срок действия ВСО истекает 30 октября: что будет с ценами на электроэнергию Сегодня 19:01 — Энергетика

Срок действия ВСО истекает 30 октября: что будет с ценами на электроэнергию

Министерство энергетики работает над продолжением спецобязательств по обеспечению населения электроэнергией (срок которых истекает 30 октября. — Ред.), что предусматривает сохранение действующих тарифов на этот ресурс для населения.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

«Для людей ничего не изменится. Тарифы останутся неизменными», — сказал он в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

Галущенко отметил, что Минэнерго прорабатывает определенные изменения к модели ВСО, чтобы, в частности, иметь возможность сохранить тарифы.

Как сообщалось, бытовые потребители платят за электроэнергию 1,44 грн/кВт-ч при месячном потреблении 250 кВт-ч включительно и 1,68 грн/кВт-ч по объемам, превышающим 250 кВт-ч.

Справка Finance.ua:

правительство установило механизм проведения забора проб и проведения их исследования для установления качества коммунальных услуг — речь идет о поставках природного газа, а также о предоставлении услуг по централизованному водоснабжению и поставке горячей воды;

премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал граждан в отопительный сезон по возможности своевременно оплачивать коммунальные услуги, а также счета за свет, газ, тепло, воду;

субсидию могут получить все украинцы, подпадающие под критерии. В этом отопительном сезоне она актуальна как никогда.

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