Срок действия ВСО истекает 30 октября: что будет с ценами на электроэнергию — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Срок действия ВСО истекает 30 октября: что будет с ценами на электроэнергию

Энергетика
82
Срок действия ВСО истекает 30 октября: что будет с ценами на электроэнергию
Срок действия ВСО истекает 30 октября: что будет с ценами на электроэнергию
Министерство энергетики работает над продолжением спецобязательств по обеспечению населения электроэнергией (срок которых истекает 30 октября. — Ред.), что предусматривает сохранение действующих тарифов на этот ресурс для населения.
Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.
«Для людей ничего не изменится. Тарифы останутся неизменными», — сказал он в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».
Галущенко отметил, что Минэнерго прорабатывает определенные изменения к модели ВСО, чтобы, в частности, иметь возможность сохранить тарифы.
Как сообщалось, бытовые потребители платят за электроэнергию 1,44 грн/кВт-ч при месячном потреблении 250 кВт-ч включительно и 1,68 грн/кВт-ч по объемам, превышающим 250 кВт-ч.

Справка Finance.ua:

  • правительство установило механизм проведения забора проб и проведения их исследования для установления качества коммунальных услуг — речь идет о поставках природного газа, а также о предоставлении услуг по централизованному водоснабжению и поставке горячей воды;
  • премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал граждан в отопительный сезон по возможности своевременно оплачивать коммунальные услуги, а также счета за свет, газ, тепло, воду;
  • субсидию могут получить все украинцы, подпадающие под критерии. В этом отопительном сезоне она актуальна как никогда.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.